Foto-Panne! Crystal Palace verwechselt Meyer

Max Meyer spielt künftig für Crystal Palace

Kaum war der Wechsel des ehemaligen Schalke-Spielers Max Meyer zum englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace offiziell vermeldet, kursierten Tweets im Netz, die Verwunderung über ein Detail der Bekanntgabe äußerten.

In der offiziellen Mitteilung der Londoner war ein Artikel verlinkt, der auf fünf Schlüsselmomente in Meyers Karriere verwies, bebildert war dieser allerdings mit einem Schnappschuss von Bayern-Star Joshua Kimmich im deutschen Nationaltrikot.

Hier ist Joshua Kimmich zu sehen

Die Aufnahme stammt aus dem Freundschaftsspiel der DFB-Elf gegen England vom Dezember 2017. Inzwischen hat Crystal Palace den Fauxpas behoben. Das Bild wurde gegen eines von Meyer im Schalke-Trikot ausgetauscht.

So oder so, empfängt der Elfte der vergangenen Premier-League-Saison Meyer mit großem Brimborium. Bis Freitagnacht können Fans eine Trikot der Eagles kostenlos mit Meyers Nummer sieben beflocken lassen und alle Tweets des Vereins wurden mit dem Hashtag #MeyerOfLondon (Mayor of London = Bürgermeister von London) versehen.