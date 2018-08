Hoeneß: Özil "hätte sich entschuldigen müssen"

Mesut Özil musste sich einiges vom Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß anhören

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat nach seiner harschen Kritik am kürzlich zurückgetretenen Nationalspieler Mesut Özil betont, dass seine Worte nichts mit der Herkunft des Deutsch-Türken zu tun haben.

"Ich habe meine private Meinung zu seiner sportlichen Leistungsfähigkeit gesagt", erklärte der 66-Jährige laut "Bild" am Rande eines CSU-Zusammentreffens im Gasthof "Zur Post" und fügte an: "Ich habe nie darüber nachgedacht, ob er türkische Wurzeln hat, wo er geboren wurde, oder an was er glaubt." Seine Meinung zum Thema werde "kein Mensch der Welt mehr ändern".

Eine Teilschuld an der Misere sieht der Verantwortliche des deutschen Fußball-Meisters beim DFB. Dort "hat man sich von den Medien und seinem Umfeld eine politische Diskussion aufdrängen lassen. Da haben auch viele Politiker populistisch mitgemacht."

Am Ende habe es aber vor allem an Özil selbst gelegen, der viel zu lange geschwiegen habe. "Das Grundproblem ist doch: Der Spieler hat mit dem Erdogan-Foto einen Fehler gemacht. Er hätte sich entschuldigen müssen und gut wäre es gewesen."

Nach dem Rücktritt des 29-Jährigen hatte Hoeneß unter anderem gesagt: "Ich bin froh, dass der Spuk vorbei ist! Der hat seit Jahren einen Dreck gespielt!"