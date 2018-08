"FCB der zweiten Liga": Holtby greift mit HSV an

Lewis Holtby (l.) freut sich über den Verbleib von Jann-Fiete Arp beim HSV

Lewis Holtby hat dem Fußball-Zweitligisten Hamburger SV auch trotz des historischen Abstiegs die Treue gehalten. Der 27-Jährige geht nun als Führungsspieler voran. Auch zu HSV-Liebling Jann-Fiete Arp hat sich der HSV-Profi geäußert.

Der junge Angreifer hat sich kurz vor dem Ligastart für einen Verbleib bei den Rothosen entschieden - trotz lukrativer Angebote aus der Bundesliga. "Es ist fantastisch, dass er als Hamburger Jung beim HSV bleibt. Fiete ist einer, der diesen Verein fühlt", so Holtby im Interview mit dem "Sportbuzzer".

Allerdings sieht der HSV-Routinier, der mittlerweile seit vier Jahren an der Elbe kickt, auch die Kehrseite der Medaille. Arp sei "erst 18 Jahre jung", dennoch sei "schon so viel auf ihn eingeprasselt". Holtby, der selbst einst als Jung-Profi in der Bundesliga für Furore sorgte, ergänzte: "Fiete tat mir leid."

Vor allem die hohe Erwartungshaltung schätzt Holtby als gefährlich ein. "Keiner soll glauben, dass er uns jetzt mit 30 Toren wieder hochschießt. Fiete hat gefühlt gerade erst seine ersten Pickel bekommen und macht noch den Führerschein." Die Aufgabe der älteren Kollegen sei es nun, Arp "zu schützen".

Die generelle Erwartungshaltung rund um den HSV bewertete der Mittelfeldmotor hingegen anders. "Es wird nicht umsonst gesagt, dass wir der FC Bayern der zweiten Liga sind. Klar haben wir Druck. Aber wir Spieler selbst wollen doch wieder direkt hoch, denn da gehört der HSV hin", so Holtby selbstbewusst.

Holtby verzichtet für HSV-Verbleib auf Gehalt

In der 2. Bundesliga hat der Absteiger den höchsten Etat. Neben dem 1. FC Köln werden dem Nordklub die besten Chancen auf einen Aufstieg eingeräumt.

Um den Neuanfang mit dem Klub überhaupt angehen zu können, hat Lewis Holtby gar auf Gehalt verzichtet. Dem Vernehmen nach streicht der HSV-Profi zwei Drittel weniger ein, als noch zu Zeiten in der 1. Bundesliga. Holtby sieht das Thema jedoch von einer anderen Perspektive. "Für mich ist das, was ich mache, ohnehin keine Arbeit. Es ist ein Privileg, Fußballspieler zu sein und dafür auch noch bezahlt zu werden."

Er habe in seinem Leben "schon Geld verdient", für ihn habe es allerdings "keine große Relevanz". Holtby kritisiert diesbezüglich auch die öffentliche Wahrnehmung: "Es geht immer nur in die eine oder die andere Richtung. Entweder man verdient zu viel und wird dafür kritisiert oder man ist der Held, weil man auf zwei Drittel seines Gehalts verzichtet. Aber es gibt nichts dazwischen. Ich bin jemand, der gerne eine Balance findet."