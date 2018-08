Hoeneß ärgert sich über "maßlose" Kritik

Uli Hoeneß hat sich zur Lage beim FC Bayern geäußert

Während die Profis des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München sich auf die neue Saison vorbereiten, hat sich auch FCB-Präsident Uli Hoeneß schon einmal für die kommende Spielzeit in Stimmung gebracht und am Rande einer CSU-Veranstaltung im Gasthof "Zur Post" gegen Kritiker geschossen. Die "Bild" hat die Aussagen des 66-Jährigen notiert.

"So gut, wie wir in den vergangenen zehn Jahren gespielt haben, haben wir davor lange nicht gespielt", blickte Hoeneß zurück und wehrte sich gegen negative Stimmen, weil die Bayern nach der Saison 2017/2018 am Ende "nur" den Meister-Titel in den Händen hielten und in Pokal und Königsklasse scheiterten.

"Ich finde es maßlos, was in Deutschland passiert. Wenn man mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird, und unglücklich im Halbfinale der Champions League ausscheidet, wird von einer schlechten Saison geredet", ärgerte sich der Verantwortliche und fügte mit Blick auf Paris Saint-Germain und andere Klubs an, die massiv von Scheich-Geldern profitieren: "Wir spielen nicht gegen andere Vereine, sondern gegen Staaten. Wenn es in Zukunft den ein oder anderen Verein nicht mehr gibt, weil ein Staat das Geld abzieht, wird es den FC Bayern noch geben."

"Kann verrückte Dinge wie 200 Mio. Ablöse ausschließen"

Um die internationale Konkurrenz nicht vollends enteilen zu lassen, kann sich Hoeneß durchaus vorstellen, dass der deutsche Rekordmeister in Zukunft eine Stange Geld in de Hand nimmt: "Wenn wir auf einer Position Probleme sehen, werden wir auch mal einen Transfer für 50, 60 oder 80 Millionen machen." Allerdings soll das unter seiner Führung die Ausnahme bleiben, so der 66-Jährige weiter: "Eines ist ganz sicher: So lange wir verantwortlich sind, kann ich verrückte Dinge wie 200 Millionen Euro Ablöse ausschließen."

Neben sportlichen Gesichtspunkten nahm Hoeneß auch zu Themen abseits des Fußballs Stellung und berichtete über seine persönliche Mediennutzung. "Ich bin nicht online. Habe in meinem ganzen Leben noch keine SMS verschickt. Mich erreicht kein Shitstorm", sagte der Bayern-Präsident und fügte an: "Welcher Schwachsinn in diese Handys eingegeben wird – wenn man in der Zeit miteinander reden würde, wäre die Welt besser!"

Dass ein Großteil der Vereine mittlerweile auf eSports setzt, nennt der 66-Jährige "Schwachsinn". "Junge Leute sollen Sport auf dem Trainingsplatz treiben", betonte Hoeneß und verriet: "Es gibt beim FC Bayern auch Bestrebungen. Ich bin dagegen. Stehe aber relativ allein da. Ich sehe ein großes Problem auf uns zukommen. Das darf auf keinen Fall olympisch werden."