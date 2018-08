Vidal-Wechsel zu Barca kurz vor Abschluss

Arturo Vidal spielt seit 2015 für den FC Bayern

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona steht Berichten zufolge kurz vor der Verpflichtung von Arturo Vidal. Der Deal mit dem Mittelfeldspieler des FC Bayern München soll noch am Freitag über die Bühne gehen.

Das berichtet die "AS". Um den Chilenen aus seinem bis 2019 gültigen Vertrag beim deutschen Rekordmeister zu lösen, müssen die Katalanen wohl rund 30 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Allerdings, so Quellen der spanischen Sportzeitung, sehe sich der FC Barcelona gleichzeitig auch nach weiteren Optionen für das Mittelfeld um. Immerhin spreche Vidals Verletzungshistorie gegen eine Verpflichtung, obgleich die Verantwortlichen von den Qualitäten des Routiniers überzeugt seien. Zuletzt laborierte der 99-fache Nationalspieler an einer Knieverletzung und befindet sich derzeit im Aufbautraining.

Zu besetzen gilt in Barcelona die Position in der Schaltzentrale, die der Brasilianer Paulinho hinterlassen hat. Dieser ging nach nur einer Spielzeit in der Hafenstadt zurück zu Guangzhou Evergrande.

Arturo Vidal wurde derweil zuletzt auch bei Inter Mailand hoch gehandelt. Der 31-Jährige stand italienischen Berichten zufolge bereits vor einer Unterschrift bei den Nerazzurri.

Der FC Bayern München könnte einen Wechsel des Chilenen unterdessen verkraften. "Wenn er auf uns zukommt und den Klub verlassen möchte, werden wir uns damit auseinandersetzen", gestand Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zuletzt ein.

Im Mittelfeld ist der Deutsche Meister ohnehin breit aufgestellt. Mit Leon Goretzka verpflichteten die Münchner im Sommer gar einen deutlich jüngeren Spieler. Außerdem kehrte Renato Sanches nach einjähriger Leihe zurück und hat bei Trainer Niko Kovac Chancen auf Einsätze.