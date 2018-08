BVB-Boss Watzke: Salzburg-Spiele waren der Tiefpunkt

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zur Lage bei den Schwarzgelben geäußert

Drei Wochen vor dem Start der neuen Fußball-Bundesliga Saison hat sich Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur Lage bei den Schwarzgelben geäußert. Der BVB-Boss gab zu, dass er gegen Ende der letzten Spielzeit wenig Freude am Spiel seiner Mannschaft hatte.

"Die bittere Erkenntnis, dass wir etwas ändern müssen, reifte um die beiden Europa-League-Spiele gegen Salzburg herum", berichtete der 59-Jährige im "kicker" und führte aus: "Nachdem ich vorher zweimal unter körperlichen Schmerzen die Spiele gegen Nikosia [jeweils nur 1:1, d.Red] aushalten musste, verstärkten sich diese Schmerzen gegen Salzburg noch einmal."

Dort hatte der BVB im Hinspiel 1:2 zuhause verloren und kam im Rückspiel nicht über ein torloses Remis hinaus. "Bei allem Respekt vor diesem Gegner: Wenn wir zweimal komplett hilflos sind, läuft vieles schief", erinnerte sich Watzke an die Zeit unter Peter Stöger.

Also habe der Geschäftsführer die Lage analysiert und für sich definiert, "was dem BVB guttun könnte, und eine paar Veränderungen vorgenommen". Zu diesen zählte unter anderem die Verpflichtung von Sebastian Kehl als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Außerdem holte der 59-Jährige Matthias Sammer als Analytiker und Berater zu den Schwarzgelben. Zuletzt trat Watzke Teile seiner Aufgaben an Geschäftsführer Carsten Cramer ab.

"Das wird in diesem Jahr definitiv besser"

Auch die Verpflichtung von Lucien Favre zählte zu den angestrebten Veränderungen und dem Kurswechsel. In der kommenden Spielzeit soll der BVB wieder eine gesunde Mischung aus Offensive und Defensive auf den Platz bringen. "Ich habe den Eindruck, dass er den Laden im Griff hat", lobte Watzke den Schweizer.

Dieser soll auch die Zuschauer wieder mehr ins Boot holen. "Wir haben den Fans zuletzt wenig Freude gemacht, haben teilweise keinen schönen Fußball gezeigt und sind in der Öffentlichkeit oft nicht BVB-like rübergekommen. Das wird in diesem Jahr definitiv besser", versprach der Verantwortliche.

Um diesen Plan auch umzusetzen, hat die Borussia mit Thomas Delaney, Marius Wolf und Abdou Diallo drei so genannte Mentalitätsspieler verpflichtet. "Du kannst nicht mit elf Balljongleuren auf dem Platz sein. Wenn es mal nicht läuft, brauchst du ein paar Leute, die den anderen die Richtung zeigen", sagte Watzke und fügte an: "Ich denke, dass wir der Mannschaft eine gewisse Qualität und Stabilität zugeführt haben."