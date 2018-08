Schalke-Stürmer Embolo: "Inkonstanz war das Problem"

Breel Embolo will in der nächsten Saison neu angreifen

Obwohl Stürmer Breel Embolo seit 2016 für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 spielt, stand er wettbewerbsübergreifend erst 57 Mal für die Königsblauen auf dem Platz. Immer wieder wurde der Schweizer von Verletzungen zurückgeworfen. Auf seine Zeit bei Schalke blickt Embolo jetzt selbstkritisch zurück.

"Ich glaube, die Inkonstanz war in den letzten Jahren etwas das Problem. Wenn ich wieder in Fahrt kam, kam wieder eine Verletzung oder irgendwas. Die Gesundheit ist das Einzige, auf das ich jetzt schauen muss", sagte der Nationalspieler in einem Interview mit "Sky".

Embolo hatte sich im Oktober 2016 bei einem brutalen Foul des Augsburgers Kostas Stafylidis eine Sprunggelenkverletzung mit Wadenbeinbruch zugezogen und fiel fast anderthalb Jahre aus.

"Das ändert sehr viel. Es ändert den Spieler komplett", gab Embolo zu und betonte: "Ich bin sehr froh, wie das Ganze verlaufen ist. Klar liegt es jetzt an mir, auch über längere Distanz zu zeigen, was ich kann."

Der 21-Jährige sehe die gesamte Situation aber "sehr entspannt" und sei "relativ zufrieden, wie das für mich in den letzten Wochen und Monaten gelaufen ist".

Seine Mitspieler wissen, wie Embolo tickt. "Ich bin ein ganz lockerer Typ. Ich will immer das Beste geben und immer das zeigen, was ich kann. Wenn das nicht klappt, bin ich der Erste, der die Dinge analysiert", erklärte der Youngster.