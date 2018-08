Schalke dementiert Angebot für HSV-Verteidiger Santos

Douglas Santos will den HSV offenbar verlassen

Am Dienstag sickerte durch, dass der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 an einer Verpflichtung von Douglas Santos vom Hamburger SV interessiert ist. Doch ein Deal kommt wohl nicht zustande.

Christian Heidel stellte am Freitag klar, dass der Wechsel keine konkreten Formen annehmen wird. "Wir haben kein Angebot abgegeben. Uns wurde zugetragen, dass wir ihn ausleihen könnten. Das haben wir überprüft", zitiert die "Bild" den S04-Manager.

Da der HSV in Person von Sportdirektor Ralf Becker ein Leihgeschäft jedoch ablehnte, sei das Thema vom Tisch. Ein Kauf des Brasilianers sei derweil nie Teil der Schalker Überlegungen gewesen.

Die Rothosen wollen ihren Stammspieler zwar unbedingt als Leistungsträger für die 2. Bundesliga halten, haben sich aber schon auf eine Schmerzgrenze festgelegt: 25 Millionen verlangt der HSV für Santos dem Vernehmen nach im Falle eines Verkaufs. Sein Vertrag ist bis 2021 datiert.

Champions-League-Teilnehmer Schalke 04 ist damit weiterhin auf der Suche nach einer Verstärkung auf der Linksverteidiger-Position. Schließlich fällt Abwehrmann Bastian Oczipka verletzungsbedingt aus.

Santos spielt seit 2016 für den Hamburger SV, der nach den Olympischen Spielen in Brasilien 6,5 Millionen Euro an Atlético Mineiro bezahlte. Der Abwehrspieler hegt mittlerweile den Wunsch, künftig in der Champions League zu spielen. Deshalb habe er den Nordklub über seinen Berater Roberto Dantas jr. informiert, wechseln zu wollen.