Vidal-Abgang vom FC Bayern in "finaler Phase"

Arturo Vidal wird voraussichtlich zum FC Barcelona wechseln

Noch an diesem Wochenende könnte das Hin und Her um Mittelfeldspieler Arturo Vidal vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München ein Ende finden, mit dem alle Beteiligten wohl gut leben könnten.

Mittlerweile gelten die übereinstimmenden spanischen und deutschen Medienberichte als gesichert, dass sich der 31-Jährige mit dem FC Bayern auf einen Verkauf zum spanischen Meister FC Barcelona geeinigt habe.

Ein Transfer zu Inter Mailand, das den Chilenen zunächst für ein Jahr ausleihen wollte, wird somit nicht zustande kommen. Nachdem Vidal am Freitag aus dem Mannschaftshotel der Bayern am Tegernsee auscheckte und gemeinsam mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Trainingslager verließ, bestätigte auch ein Barca-Funktionär die Personalie.

"Es sieht so aus, als wären wir in der finalen Phase der Verhandlungen. Aber solange es keine Unterschriften gibt, kann alles passieren. So ist der Transfermarkt. Wir hoffen, dass es keine Überraschungen mehr gibt", zitierte der TV-Sender "RMC Sport Network" Ariedo Braida, der bei den Katalanen als Sportdirektor für internationale Beziehungen arbeitet.

Vidal will sich auch beim spanischen Spitzenklub durchsetzen, nachdem er zuvor bereits bei Bayer Leverkusen (2007 bis 2011), Juventus Turin (2011 bis 2015) und drei Jahr beim FC Bayern jeweils wichtige Positionen bekleidete. Bei der Blaugrana könnte er die Lücke von Paulinho ausfüllen, die der Brasilianer mit seinem Wechsel in die chinesische Superleague aufgerissen hat.

Medizincheck steht noch aus

Derzeit steht dem Abschluss des Transfers nur noch der Medizincheck im Weg, der nach jüngsten Medienberichten bis Freitagabend noch nicht absolviert wurde. Der obligatorische Medical soll vor Ort in Barcelona stattfinden. Wichtig ist dabei, dass das zuletzt lädierte Knie des langjährigen Nationalspielers keine Probleme mehr macht.

Ist diese Hürde genommen, dürfte es in Kürze die Unterschrift unter einen Dreijahresvertrag beim Messi-Klub sowie geschätzte 30 Millionen Ablöse für die Münchner Bayern geben.