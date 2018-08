Favre ernennt Reus zum neuen BVB-Kapitän

Nationalspieler Marco Reus ist neuer Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der 29-Jährige tritt bei den Schwarz-Gelben die Nachfolge von Marcel Schmelzer an.

Reus wurde vom neuen BVB-Trainer Lucien Favre zum Kapitän ernannt. Favre kennt Reus bereits aus gemeinsamen Tagen bei Borussia Mönchengladbach.

👍 @woodyinho: "Der Trainer hat heute mitgeteilt, dass ich der neue Kapitän bin. Das ist natürlich eine Ehre und macht mich stolz." #reus #BVBSRFC pic.twitter.com/tPmynvmiRS — Borussia Dortmund (@BVB) 3. August 2018

"Das ist eine Ehre und macht mich natürlich stolz, sowohl die Mannschaft als auch den Klub zu vertreten. Das ist eine spannende Aufgabe", sagte Reus nach dem 1:1 (1:0) der Dortmunder im Testspiel am Freitagabend in Altach/Österreich gegen den französischen Erstligisten Stade Rennes. In der zweiten Halbzeit feierte Neuzugang Thomas Delaney sein Debüt im BVB-Trikot.

Die Dortmunder befinden sich noch bis Mittwoch im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. Am 20. August steht für die Borussen im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth (20.45 Uhr) das erste Pflichtspiel an. Zum Auftakt in der Bundesliga empfängt der BVB am 26. August RB Leipzig.