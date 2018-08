Perfekt! Vidal wechselt zum FC Barcelona

Arturo Vidal wird zum FC Barcelona wechseln

Jetzt ist es fix! Arturo Vidal wird den Deutschen Fußball-Meister FC Bayern München verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen. Das bestätigte das Spitzenteam aus der spanischen Primera División am späten Freitagabend.

Die Katalanen gaben bekannt, dass sie sich mit dem FC Bayern auf einen Transfer des 31-Jährigen geeinigt haben. Demnach wird Vidal einen Dreijahresvertrag beim spanischen Meister unterschreiben, sofern er den Medizincheck erfolgreich absolviert.

Der obligatorische Medical ist in den kommenden Tagen vorgesehen, wie es in der offiziellen Verlautbarung des Klubs weiter hieß.

❗[BREAKING NEWS] Agreement with Bayern Munich for the transfer of @kingarturo23 https://t.co/znSDr6c0VM — FC Barcelona (@FCBarcelona) 3. August 2018

Auch die Münchner selbst bestätigten den Abgang des Mittelfeldmannes, der drei Jahre lang für den deutschen Branchenprimus aktiv war. "Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Arturo für drei tolle Jahre herzlich bedanken", so der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge auf der Klubhomepage des FC Bayern. "Wir haben in dieser Zeit große Erfolge gefeiert, daran hatte Arturo maßgeblichen Anteil. Er ist auch in wichtigen Spielen immer vorangegangen, auf ihn konnten wir uns immer verlassen", so Rummenigge weiter.

Arturo Vidal verlässt den FC Bayern München und wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Barcelona.



Danke für alles, Arturo! Und viel Erfolg in Spanien!https://t.co/lL2XQm6Uj5 pic.twitter.com/UwuvdEQMSp — FC Bayern München (@FCBayern) 3. August 2018

Der Spieler selbst meinte auf der Bayern-Homepage: "Danke an den FC Bayern und alle Fans. Ich habe die Zeit in München sehr genossen. Ich möchte mich beim Verein dafür bedanken, dass ich noch einmal die Chance bekomme, eine neue Herausforderung in Barcelona anzunehmen."

Zuvor hielten sich in spanischen und deutschen Medienberichten bereits hartnäckig die Spekulationen, dass sich der 31-Jährige mit dem FC Bayern auf einen Verkauf zum spanischen Meister FC Barcelona geeinigt habe.

Der Mittelfeldmann wechselt offensichtlich für eine Ablösesumme von 19 Millionen zum Klub des deutschen Torhüters Marc-André ter Stegen. Zuvor war sogar von bis zu 30 Millionen Euro Ablöse die Rede. Vidal soll pro Saison neun Millionen Euro netto verdienen.

Offizielle Vorstellung wohl am Montag

Ein Transfer zu Inter Mailand, das den Chilenen zunächst für ein Jahr ausleihen wollte, wird somit nicht zustande kommen. Nachdem Vidal am Freitag aus dem Mannschaftshotel der Bayern am Tegernsee auscheckte und gemeinsam mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Trainingslager verließ, steht der Wechsel nun offiziell fest.

Vidal will sich auch beim spanischen Spitzenklub durchsetzen, nachdem er zuvor bereits bei Bayer Leverkusen (2007 bis 2011), Juventus Turin (2011 bis 2015) und drei Jahre beim FC Bayern jeweils wichtige Positionen bekleidete. Bei der Blaugrana soll er die Lücke von Paulinho ausfüllen, die der Brasilianer mit seinem Wechsel in die chinesische Superleague aufgerissen hat.

Die Vorstellung des Chilenen beim FC Barcelona ist laut den Medienberichten für kommenden Montag geplant.