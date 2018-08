Talent bleibt - BVB schweigt im Witsel-Poker

Jacob Bruun Larsen bleibt beim BVB

Ein vermeintlicher Wechsel von Axel Witsel zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geistert weiterhin durch den medialen Äther - der BVB hält sich jedoch bedeckt. Ein Talent der Borussen hat sich hingegen zu seiner Zukunft geäußert.

Der 19-jährige Däne Jacob Bruun Larsen bestätigte am Samstag, dass er seine Zukunft in den Reihen des BVB sehe, ein Abschied im Sommer kommt demnach auch auf Leihbasis nicht in Frage. "Der BVB ist der Klub, bei dem ich am meisten lernen kann", schloss das Talent einen Transfer aus.

Larsen wechselte im Januar 2015 aus Dänemark zum BVB, wo er in der Spielzeit 2016/17 im Trikot der Profis debütierte. In der vergangenen Saison spielte der Offensivakteur auf Leihbasis für den VfB Stuttgart, kam jedoch nur auf vier Einsätze im deutschen Oberhaus.

Wenig Neues gibt es hingegen in der Causa Axel Witsel zu berichten. Am Rande des Trainingslagers im Schweizer Örtchen Bad Razgaz betonte BVB-Sportdirektor Michael Zorc erneut, dass er die Gerüchte nicht kommentieren werde.

Witsel soll Anwälte eingeschaltet haben

In den vergangenen Tagen wurde berichtet, Witsel habe den Medizincheck beim BVB längst bestanden, Paulo Sousa, Witsels Trainer beim chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian, betonte anschließend jedoch: "Der Transfer findet nicht statt."

Knackpunkt ist demnach eine vertraglich verankerte Ausstiegsklausel, die dem Belgier einen Abschied für 20 Millionen Euro ermöglichen soll. In China besteht man darauf, dass diese nur während des chinesischen Transferfenster (endete im Juli) zu ziehen sei, in Europa ist aber das Transferfenster der aufnehmenden Liga maßgeblich. Laut belgischen Medien hat Witsel die Angelegenheit inzwischen in die Hände seiner Anwälte gelegt.