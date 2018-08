BVB-Star: "Sind noch in der Findungsphase"

Maximilian Philipp spielt seit 2017 für Borussia Dortmund

Auf Maximilian Philipp ruhen bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Vorfeld der Saison viele Hoffnungen. Drei Wochen vor dem Liga-Auftakt hat der variable Offensivspieler jedoch noch keine klare Rolle im System des neuen BVB-Trainers Lucien Favre.

"Wir sind noch ein bisschen in der Findungsphase", gab Philipp am Samstag im Rahmen einer Medienrunde zu. "[Favre, Amn. d. Red.] weiß, dass ich sehr flexibel bin, deshalb macht er sich da wohl auch nicht so viele Gedanken. Er probiert gerade mehrere Varianten in Sachen Mittelstürmer aus", so Offensivakteur weiter.

Sollte in Dortmund bis zum Ende der Transferperiode tatsächlich kein neuer Mittelstürmer verpflichtet werden, dann könnte die Aufgabe des Toreschießens künftig maßgeblich auf den 24-Jährigen zurückfallen. Der ehemalige Freiburger traut sich diese Rolle zu. Er schloss sich der Einschätzung von BVB-Sportdirektor Michael Zorc an, der verkündet hatte, er traue Philipp zwischen 15 und 18 Saisontore zu.

"Ich glaube, ich kann das schaffen. Man hat letzte Saison und die Jahre zuvor gesehen, dass ich nicht ganz ungefährlich vor dem Tor bin." Dennoch sieht Philipp in seinem Spiel noch Raum für Verbesserungen: "Ich muss aber noch kaltschnäuziger werden, dann kann meine Quote noch besser werden."

Philipp legt offen: Unter Favre wird "mehr Wert auf die Grundtugenden gelegt"

Die Arbeit unter dem neuen Trainer sieht der gelernte Außenstürmer überwiegend positiv. Seit Favres Amtsantritt habe sich bei den Westfalen bereits einiges getan: "Es wird wieder mehr Wert auf die Grundtugenden gelegt, auf das Pünktlichsein und andere Kleinigkeiten", erklärte Philipp.

Es sei jedoch nicht immer einfach, den neuen Chef zufrieden zu stellen: "Er ist sehr akribisch und detailversessen. Er will es genauso haben, wie er es geplant hat. Er ist nie ganz zufrieden", räumte der Rechtsfuß ein.

Von Favres Entscheidung, Marco Reus zum neuen Kapitän beim BVB zu ernennen, ist Philipp indes vollständig überzeugt: "Marco ist sehr erfahren und ein außergewöhnlicher Spieler, der weiß, mit dieser Aufgabe umzugehen. Wir verstehen uns auch außerhalb des Platzes gut, machen häufig Späße und ärgern uns gegenseitig ein wenig", gestand Philipp.