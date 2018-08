Walace trifft im ersten Test gegen Udine

Walace traf im ersten Spiel gegen Udinese

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat das erste von zwei Testspielen innerhalb weniger Stunden gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 5:1 (3:1) gewonnen.

Neuzugang Walace erzielte in der 28. Minute den Führungstreffer per Kopf. Takuma Asano (32.) und Hendrik Weydandt (45.) erhöhten für 96 vor der Pause. Udinese traf in Person von Jadi (42.) per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2.

In der zweiten Halbzeit schossen erneut Weydandt (48.) und Walace (75.) per Foulelfmeter die weiteren Tore für den Bundesligisten. Am Abend (19:00 Uhr) spielen beide Klubs erneut gegeneinander.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Hannover am 19. August auf den Drittligisten Karlsruher SC, eine Woche später startet 96 mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.