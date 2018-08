Brand beim BVB: Feuerwehreinsatz am Stadion

Im Stadion des BVB gab es einen Brand

Schock für den BVB! Am Samstagnachmittag musste die Dortmunder Feuerwehr mit einem Groß-Aufgebot am Stadion des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund anrücken. Rund 70 Einsatzkräfte waren gegen 15 Uhr vor Ort.

Laut einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" hat in einem Technikraum ein so genannter Wechselrichter gebrannt, mit dem die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Signal Iduna Parks gesteuert wird. Menschen kamen nicht zu Schaden. Bislang konnte kein genauer Grund für den Ausbruch des Feuers ermittelt werden.

Noch am späten Nachmittag waren etliche Mitarbeiter der Feuerwehr vor Ort, um die Module der Photovoltaik-Anlage per Teleskopmast zu kontrollieren. Die Polizei hatte dazu alle Eingänge des Stadions abgesperrt, eine laufende Stadion-Tour wurde beendet, die Besucher wurden evakuiert. Weitere Touren wird es am Samstag nicht mehr geben.

Betroffen von der Sperrung des Stadions war die Zweitvertretung des BVB, die nebenan im Stadion Rote Erde gegen Viktoria Köln spielte (2:2). Nach der Partie durften die Spieler nicht wie gewohnt in die Katakomben des Signal Iduna Parks. Auch die rund 150 Zuschauer mussten einige Zeit warten, bis sie die Rote Erde verlassen durften.