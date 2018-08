Medien: Der BVB geht All In im Gameiro-Poker

Kevin Gameiro gilt weiterhin als Kandidat beim BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund baggert bei der Suche nach einem Mittelstürmer offenbar weiterhin an Kevin Gameiro von Atlético Madrid. Angeblich hat der BVB den Rojiblancos ein lukratives Angebot vorgelegt.

Wie die spanischen Tageszeitung "Marca" berichtet, haben die Westfalen jüngst eine Offerte über 23 Millionen Euro für den französischen Stürmer eingereicht und damit der Forderung des spanischen Vizemeister entsprochen.

Nach dem Ende der Leihe von Michy Batshuayi sucht die Borussia noch nach einem Mittelstürmer mit internationaler Klasse als Verstärkung für den Kader. Ob der 13-fache Nationalspieler sich jedoch den Westfalen anschließen wird, ist mehr als fraglich.

Gameiro hofft auf Wechsel zum FC Valencia

Bereits am Donnerstag hatten spanische Medien das Interesse des BVB an Gameiro offen gelegt. Es hieß jedoch, der 31-Jährige habe kein Interesse an einem Wechsel in die Bundesliga. Vielmehr soll sich Gameiro bereits mit dem FC Valencia über einen Transfer einig sein.

Das Angebot des BVB setzt die Verantwortlichen in Valencia nun jedoch unter Zugzwang. Dem Bericht nach bietet der spanische Champions-League-Teilnehmer derzeit lediglich 14 Millionen Euro als Ablösesumme. Damit dürfte der Klub von der Mittelmeerküste derzeit kaum den Zuschlag erhalten.

Laut der "Marca" liegt die finale Entscheidung über einen Transfer ausschließlich bei Atlético. Sollte der FC Valencia sein Angebot nicht aufstocken, ist eine Wende im Ablösepoker durchaus denkbar. Gut möglich, dass Gameiro einem Wechsel nach Dortmund nicht mehr ganz so abgeneigt entgegen blickt, wenn dies die einzige verbliebene Option wäre.

In 492 Profipartien erzielte Gameiro bislang 190 Tore, 60 weitere Treffer bereitete er vor. Gameiros Vertrag in Madrid endet im Sommer 2020.