1. FC Köln nach Zittersieg gewarnt

Markus Anfang und der 1. FC Köln sind mit einem glücklichen Sieg gestartet

Der 1. FC Köln entgeht bei seiner Zweitligarückkehr dem Schicksal des Hamburger SV, benötigte beim 2:0 in Bochum aber viel Glück und Schiedsrichterhilfe.

Bochum (SID) Nach dem glücklichen Ende der Knochenarbeit bei 35 Grad schloss Timo Horn direkt die ungeliebte 2. Liga ins Herz. "Da war ich schon glücklich, dass es hier keinen Videobeweis gibt", sagte der Torwart des 1. FC Köln nach dem hart erkämpften und schmeichelhaften 2:0 (1:0) beim VfL Bochum zum Auftakt der Operation Wiederaufstieg.

Die strittige Szene, auf die Horn anspielte - ein glasklares Foul von Jorge Mere im Strafraum an Danilo Soares in der Nachspielzeit der ersten Hälfte - war nicht die einzige, in der die Gäste das Glück auf ihrer Seite hatten. Keine Frage, es war ein Stotterstart des Absteigers, den es durchaus ähnlich hart hätte treffen können wie den zweiten Aufstiegs-Topfavoriten Hamburger SV tags zuvor beim 0:3 gegen Holstein Kiel. "Wir haben alle das HSV-Spiel gesehen: Es gibt keine Selbstläufer in der 2. Liga", betonte Christian Clemens.

Doch die Kölner mussten sich schon beim starken Horn und beim schwachen Schiedsrichter Felix Zwayer bedanken, dass sie in Bochum nicht ein ähnlich blaues Wunder erlebten wie die Hamburger gegen Kiel. Horn war gleich bei drei Bochumer Großchancen vor dem Führungstreffer zur Stelle.

Köln brachte zudem das Kunststück fertig, seinen ersten Saisontreffer zu erzielen, ohne eine einzige echte Torchance gehabt zu haben: Maxim Leitsch unterlief ein Eigentor (44.). Fast im Gegenzug verwehrte Zwayer den Bochumern den glasklaren Elfmeter, ehe es aus Kölner Sicht in der zweiten Halbzeit etwas besser wurde und nach dem 2:0 durch Neuzugang Rafael Czichos (59.) Ruhe einkehrte. Selbst die Gelb-Rote Karte gegen Mere (70.) brachte die Kölner nicht mehr aus dem Tritt.

1. FC Köln hat "Thema 2. Liga angenommen"

"Wenn ich meinen Jungs ein Kompliment machen kann, dann für die Art und Weise, wie sie gekämpft haben. Sie haben das Thema 2. Liga in den letzten 25 Minuten angenommen - in Unterzahl und bei dieser Hitze", sagte der neue FC-Trainer Markus Anfang. Spielerisch sei noch Luft nach oben, meinte er - eine höfliche Umschreibung des Spiels seiner Mannschaft vor der Pause.

Horn erinnerte daran, dass der FC in seiner letzten Zweitligasaison vor vier Jahren mit drei Unentschieden gestartet war. Es sei "schön" und "wichtig", dass es diesmal besser geklappt habe. Doch auch er weiß, dass die Kölner in den kommenden beiden Heimspielen gegen Union Berlin und Erzgebirge Aue eine Schippe drauflegen müssen.

Bochums Trainer Robin Dutt haderte derweil mit Zwayers Entscheidung kurz vor der Pause: "Wie ein Schiedsrichter, der den Anspruch hat, Weltmeisterschaften zu pfeifen, zu der Wahrnehmung kommt, dass das kein Elfmeter war - das ist mir ein Rätsel."