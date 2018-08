Fußballer des Jahres: Kroos vor Petersen

Toni Kroos ist erstmals Fußballer des Jahres in Deutschland

Champions-League-Sieger Toni Kroos ist erstmals zum Fußballer des Jahres gekürt worden.

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid setzte sich bei der vom "kicker" unter Sportjournalisten veranstalteten Wahl mit 185 Stimmen vor Stürmer Nils Petersen (39 Stimmen) vom SC Freiburg und vor dem brasilianischen Verteidiger Naldo (38) von Schalke 04 durch. Kroos, der im vergangenen Jahr Platz zwei belegt hatte, tritt die Nachfolge seines früheren Münchner Nationalmannschaftskollegen Philipp Lahm an.

Fußballerin des Jahres ist wie im Vorjahr Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon. Den Titel Trainer des Jahres erhält Jupp Heynckes, der in der vergangenen Saison beim FC Bayern München in der Verantwortung stand. 475 Journalisten hatten sich an der Abstimmung beteiligt, wie das Fachmagazin am Sonntag mitteilte.

"Fußballer des Jahres – das ist ein Preis, den man nicht so einfach bekommt – und vor allem auch nicht jeder", sagte Kroos dem "kicker" (Montag) zu der Ehrung. Der 86-malige Nationalspieler hat die Champions League viermal gewonnen, dreimal mit Real Madrid, einmal mit dem FC Bayern. 2014 hatte er großen Anteil am WM-Titel der deutschen Mannschaft in Brasilien.

Heynckes hängt Tedesco ab

Heynckes erinnerte in seiner Würdigung im "kicker" "in aller Bescheidenheit" daran, dass er Kroos' "Karriere angeschoben" habe. Der Münchner Meister-Coach, der die Auszeichnung auch 2013 nach dem Triple-Gewinn mit dem FC Bayern erhalten hatte, lag in der Abstimmung mit 91 Stimmen knapp vor Domenico Tedesco (89), der den FC Schalke 04 auf Platz zwei in der Bundesliga gebracht hatte. Dritter wurde Niko Kovac (77) nach seinem Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt.

Titelverteidigerin Dzsenifer Marozsan setzte sich mit 105 Stimmen deutlich vor Bundesliga-Torschützenkönigin Pernille Harder vom VfL Wolfsburg (70) und deren Teamkameradin Alexandra Popp (58) durch.

"Ich bin nicht der Typ, der damit rechnet und es einplant. Ich spiele einfach aus Freude Fußball", sagte Marozsan bescheiden.

Abstimmung Fußballer des Jahres 2018 unter Deutschlands Sportjournalisten durch den "kicker", 475 abgegebene Stimmen:

1. Toni Kroos (Real Madrid) 185 Stimmen

2. Nils Petersen (SC Freiburg) 39

3. Naldo (Schalke 04) 38

4. Joshua Kimmich (Bayern München) und Leroy Sane (Manchester City) je 22

6. Sven Ulreich (Bayern München) 18

7. Mats Hummels (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) je 10

9. Jonas Hector (1. FC Köln), Robert Lewandowski (Bayern München) je 9

11. Thomas Müller (Bayern München), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marco Reus (Borussia Dortmund) je 8

14. Kevin-Prince Boateng (Eintracht Frankfurt) 7

15. Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) 5

16. Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Mario Gomez (VfL Wolfsburg/VfB Stuttgart), James (Bayern München), Timo Werner (RB Leipzig) je 4

20. Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Jiri Pavlenka (Werder Bremen), Salif Sané (Hannover 96) je 3

24. Guido Burgstaller (Schalke 04), Christian Gentner (VfB Stuttgart), Mesut Özil (FC Arsenal), Franck Ribéry (Bayern München), Niklas Süle (Bayern München), Mark Uth (TSG Hoffenheim) je 2

30. David Alaba (Bayern München), Christian Beck (1. FC Magdeburg), Hanno Behrens (1. FC Nürnberg), Lars Bender (Bayer Leverkusen), Jérôme Boateng (Bayern München), Daniel Caligiuri (Schalke 04), Pablo De Blasis (FSV Mainz 05), Thomas Delaney (Werder Bremen), Ralf Fährmann (Schalke 04), Alfred Finnbogason (FC Augsburg), Benjamin Girth (SV Meppen), Serge Gnabry (TSG Hoffenheim), Mario Götze (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Schalke 04), Marwin Hitz (FC Augsburgs), Lukás Hrádecký (Eintracht Frankfurt), Tatsuya Ito (Hamburger SV), Sami Khedira (Juventus Turin), Felix Kroos (Hansa Rostock), Philipp Max (FC Augsburg), Sascha Mölders (1860 München), Markus Neumayr (Kasimpasa Istanbul), Marlon Ritter (SC Paderborn), Arjen Robben (Bayern München), Steven Skrzybski (Union Berlin), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Moritz Stoppelkamp (MSV Duisburg), Thiago (Bayern München), Kevin Vogt (TSG Hoffenheim), Sandro Wagner (TSG Hoffenheim/Bayern München) je 1

Fußballerin des Jahres 2018, 393 abgegebene Stimmen:

1. Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) 105 Stimmen

2. Pernille Harder (VfL Wolfsburg) 70

3. Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) 58

4. Almuth Schult (VfL Wolfsburg) 30

5. Lena Goeßling (VfL Wolfsburg) 19

6. Sara Däbritz (Bayern München) 12

7. Lina Magull (SC Freiburg) 10

8. Lena Schüller (SGS Essen) 9

9. Melanie Leupolz (Bayern München) 8

10. Linda Dallmann (SGS Essen) 7

11. Melanie Behringer (Bayern München), Leonie Maier (Bayern München) je 6

13. Mandy Islacker (Bayern München), Tabea Kemme (Turbine Potsdam) je 5

15. Hasret Kayikci (SC Freiburg) 4

16. Svenja Huth (Turbine Potsdam), Simone Laudehr (Bayern München), Babett Peter (VfL Wolfsburg) je 3

19. Pauline Bremer (Manchester City), Josephine Henning (FC Arsenal), Lisa Schmitz Turbine Schmitz), Pia-Sophie Wolter (Werder Bremen) je 2

23. Lily Agg (1. FFC Frankfurt), Anna Blässe (VfL Wolfsburg), Anna-Maria Exner (1. FC Nürnberg), Leonie Fischbach (Walddörfer SV), Nilla Fischer (VfL Wolfsburg), Sara Björk Gunnarsdottir (VfL Wolfsburg), Caroline Hansen (VfL Wolfsburg), Meike Kämper (MSV Duisburg), Isabel Kerschowski (VfL Wolfsburg), Turid Knaak (SGS Essen), Anja Mittag (FC Rosengard), Ewa Pajor (VfL Wolfsburg), Lena Petermann (SC Freiburg), Madeleine Steck (VfL Sindelfingen), Anna-Lena Stolze (VfL Wolfsburg), Lisa Weiß (SGS Essen), Manuela Zinsberger (Bayern München) je 1

Trainer des Jahres 2018, 475 abgegebene Stimmen:

1. Jupp Heynckes (Bayern München) 91 Stimmen

2. Domenico Tedesco (Schalke 04) 89

3. Niko Kovac (Eintracht Frankfurt) 77

4. Jürgen Klopp (FC Liverpool) 64

5. Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim) 47

6. Christian Streich (SC Freiburg) 32

7. Tayfun Korkut (VfB Stuttgart) 17

8. Florian Kohfeldt (Werder Bremen) 12

9. Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf) 6

10. Markus Anfang (Holstein Kiel) 5

11. David Wagner (Huddersfield Town) 4

12. Andre Breitenreiter (Hannover 96), Daniel Bierofka (1860 München) je 3

14. Hannes Wolf (VfB Stuttgart), Marco Rose (RB Salzburg), Michael Köllner (1. FC Nürnberg), Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig), Sandro Schwarz (FSV Mainz 05), Steffen Baumgart (SC Paderborn) je 2

20. Dieter Hecking (Borussia Mönchengladbach), Christian Titz (Hamburger SV), Dirk Lottner (1. FC Saarbrücken), Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen), Joachim Löw (Nationalmannschaft), Manuel Baum (FC Augsburg), Mark Zimmermann (Carl Zeiss Jena), Peter Stöger (1. FC Köln/Borussia Dortmund), Robert Kovac (Eintracht Frankfurt/Co-Trainer), Horst Hrubesch (DFB-Frauen) je 1