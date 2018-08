FSV Mainz 05 bestätigt Interesse an Spanien-Talent

Aarón Caricol (l.) sthet kurz vor einem Wechsel zum FSV Mainz 05

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 feilt weiter am Kader für die kommende Saison. Mit der bevorstehenden Verpflichtung von Linksverteidiger Aarón Caricol von Espanyol Barcelona bahnt sich nun abermals eine neuer Rekordtransfer an.

Laut Vereinsangaben steht der Abschluss des Deal unmittelbar bevor. Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder bestätigte am Sonntag, dass die Verhandlungen weit fortgeschritten sind: "Wir sind seit einiger Zeit in konkreten Gesprächen und erwarten Aarón Caricol heute in Mainz. Am Montag sollen final vertragliche Details geklärt und der Medizincheck absolviert werden", so der 42-Jährige.

Laut "kicker" zahlen die 05er zehn Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen, der in Barcelona noch bis 2022 vertraglich gebunden ist.

Mit dieser Ablösesumme würde der Spanier zum teuersten Einkauf der Vereinsgeschichte aufsteigen. Aktuell hält der Stürmer Jean-Philippe Mateta, der Anfang Juli für acht Millionen Euro von Olympique Lyon kam, noch diesen Titel.

Caricol entstammt der Jugendakademie von Espanyol und spielt dort seit 2016 für die erste Mannschaft. In den letzten beiden Jahren kam er für die Katalanen in 62 Spielen der spanischen Primera División zum Einsatz.