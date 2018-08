Leverkusen feiert fünften Erfolg im sechsten Testspiel

Kai Havertz (l.) schoss das einzige Leverkusener Tor. Foto: Marijan Murat

Bayer Leverkusen ist in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga ein weiterer Sieg gelungen.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Zell am See in Österreich bezwang die Werkself das Team von Al-Wahda Mekka aus Saudi-Arabien mit 1:0 (1:0).

Im Goldberg-Stadion in Grödig war Kai Havertz (26. Minute), der zuvor den Pfosten getroffen hatte, für Bayer erfolgreich.

Für Leverkusen war es im sechsten Testspiel der fünfte Erfolg (ein Unentschieden).

Die Werkself startet am 25. August mit dem schweren Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach in die neue Spielzeit.

Bayer 04: Kirschbaum – Weiser (46. Bednarczyk), Tah (46. Dragovic), S. Bender (46. Boller), Henrichs (46. Wendell) – L. Bender (60. Stanilewicz), Baumgartlinger (46. Kohr) – Brandt (46. Volland), Havertz (46. Azhil), Paulinho (46. Schreck) – Alario (46. Bukusu)