VfB Stuttgart verpasst Sieg gegen Atlético Madrid

Der aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Mario Gomez (r.) fällt im Zweikampf mit Madrids Koke

Der VfB Stuttgart hat in einem Testspiel gegen Europa-League-Sieger Atlético Madrid einen Erfolg nur knapp verpasst. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125. VfB-Geburtstag trennten sich die Schwaben mit 1:1 (0:0) von dem spanischen Spitzenclub.

Rückkehrer Daniel Didavi (58. Minute) schoss das Team von Trainer Tayfun Korkut vor 59.112 Zuschauern per Foulelfmeter in Führung. Joaquin Munoz (60.) gelang jedoch kurz darauf der Ausgleich für die Mannschaft von Coach Diego Simeone. Erik Thommy (73.) schoss anschließend einen weiteren Foulelfmeter an die Latte und vergab damit die Chance auf den Sieg für den VfB.

Die Spanier spielten vor allem im zweiten Durchgang mit einigen Nachwuchskräften, die französischen Weltmeister Antoine Griezmann und Lucas Hernandez befinden sich noch im Urlaub. Dennoch waren die Gäste zunächst besser, nutzten ihre wenigen Gelegenheiten aber nicht aus. Die erste VfB-Chance in einer weitestgehend zähen Partie hatte Mario Gomez (26.) erst nach einer knappen halben Stunde per Kopf.

Korkuts Team blieb damit auch im siebten Vorbereitungsspiel ungeschlagen. Am kommenden Samstag bestreitet der VfB dann noch sein letztes Testmatch vor dem Pflichtspielstart gegen Real Sociedad San Sebastián.

So spielte der VfB:

1 Ron-Robert Zieler

2 Emiliano Insua (69' Borna Sosa, 24)

3 Dennis Aogo (82' Orel Mangala, 23)

5 Timo Baumgartl (65' Marcin Kaminski, 35)

7 Pablo Maffeo (74' Christian Gentner, 20 - C, ab 74')

8 Gonzalo Castro (88' David Kopacz, 29)

10 Daniel Didavi (69' Chadrac Akolo, 19)

17 Erik Thommy (82' Berkay Özcan, 31)

22 Nicolás Gonzalez (74' Anastasios Donis, 11)

27 Mario Gomez (C) (46' Andreas Beck, 32)

28 Holger Badstuber (C, ab 46' - 74' Marc Oliver Kempf, 4)