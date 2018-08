Kroos sicher: "Werden schwer zu schlagen sein!"

Toni Kroos startet in seine fünfte Saison bei Real Madrid

Trotz des Abgangs von Weltfußballer Cristiano Ronaldo rechnet Mittelfeldstar Toni Kroos mit einem erneut stark aufgestellten Real Madrid in der kommenden Spielzeit.

"Wir werden auch dieses Jahr wieder schwer zu schlagen sein", zeigte sich Kroos im Gespräch mit dem "kicker" optimistisch. Der 28-Jährige räumte zwar ein, dass "50 Tore pro Saison nicht einfach zu übertragen" sind. Trotzdem sei Kroos von seinen Königlichen "absolut überzeugt".

Der Mittelfeldmann steht seit 2014 beim spanischen Rekordmeister unter Vertrag und hat sich zu einem der besten Fußballer auf seiner Position entwickelt. Wichtigste Begleiter auf dem Weg zur Weltklasse waren nach Kroos' Aussage neben Vater Roland und Bundestrainer Joachim Löw vor allem seine Vereinstrainer Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti und Zinédine Zidane. Den Spanier Guardiola bezeichnete er dabei als "fachlich den Besten, den ich als Trainer erlebt habe."

Weitere Titel als Karriereziel

Im Hinblick auf die bevorstehende Saison freut sich Kroos auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Cheftrainer Julen Lopetegui, der mit Real Madrid zurück auf den Thron in der Primera División will und in der Champions League an die riesigen Erfolge seines Vorgängers Zidane anknüpfen soll. "Er macht einen hochmotivierten Eindruck. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm", betonte der 86-fache Nationalspieler.

In der spanischen Hauptstadt will Kroos auch in den kommenden Jahren noch auf Trophäenjagd gehen. Der gebürtige Greifswalder zeigte sich zuversichtlich: "Mein oberstes Ziel ist es, so lange wie möglich Spaß am Fußball zu haben und mein Niveau noch ein paar Jahre lang zu halten. Dann kommt der ein oder andere Titel automatisch noch dazu", so Kroos im "kicker".