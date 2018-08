Schalkes Fährmann schwärmt von Naldo

Ralf Fährmann und Naldo wollen mit dem FC Schalke weiter für Furore sorgen

Ralf Fährmann ist vor wenigen Tagen als Kapitän von Fußball-Vizemeister Schalke 04 bestätigt worden. Jetzt hat der Torwart über Naldo gesprochen, der ab der kommenden Saison Nachfolger des bisherigen Vizekapitäns Leon Goretzka ist. Dabei hat Fährmann einige Details über den in der Öffentlichkeit immer gut gelaunten Brasilianer offen gelegt.

"Naldo hat schon unglaublich viel erlebt als Fußballprofi. Was mich bei ihm sehr beeindruckt ist, dass er vollkommen geerdet ist", sagte der Keeper im "kicker" und fügte an: "Er kommt nicht ohne Grund so gut bei den Fans an. Wenn man ihn um ein Foto bittet, steht er dafür gerne mit seinem typischen breiten Grinsen zur Verfügung."

Auch innerhalb des Teams sei er "genauso nahbar": "Er erteilt Ratschläge, nimmt jeden ernst, begegnet jedem auf Augenhöhe - egal wie alt, egal wie erfahren sein Gegenüber ist."

Das bedeute allerdings nicht, dass Naldo immer nur "der Sonnenschein ist", erklärte der 29-Jährige und führte aus, was noch hinter der Fassade des 35-Jährigen zu entdecken ist: "Er kann tatsächlich auch ernst sein und spricht die Dinge klar an, wenn ihm etwas nicht gefällt."

Fährmann: Naldo "bringt Leistung und geht voran"

In der letzten Spielzeit hatten die Knappen allerdings insgesamt wenig Grund zum Meckern, auch weil Naldo sich als Leader erwies: Sieben Tore erzielte der Innenverteidiger für die Königsblauen. Darunter einige Siegtreffer und den vielumjubelten Last-Minute-Ausgleich zum 4:4 beim Revierderby im Signal Iduna Park.

"Hoch anerkannt ist er in unserer Mannschaft natürlich nicht zuletzt deshalb, weil er auf dem Platz seine Leistungen bringt und vorangeht", lobte Fährmann seinen Stellvertreter und blickte nach vorn: "Ich traue ihm das auch in der neuen Saison zu."