Lewis Holtby nach HSV-Pleite: "Wir haben versagt"

Lewis Holtby ging nach der Auftaktpleite hart mit dem HSV ins Gericht

Hamburgs Leistungsträger Lewis Holtby hat sich nach der 0:3-Pleite des HSV gegen Holstein Kiel zum Auftakt in die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte selbstkritisch geäußert.

"Das ist schwer in Worte zu fassen. Wir haben ordentlich begonnen, müssen in Führung gehen. Danach haben wir nicht stabil weitergespielt", sagte Holtby im "kicker". "Wir haben zu viele Fehlpässe gespielt, viele falsche Entscheidungen getroffen und als Kollektiv versagt. Das darf uns nicht noch mal passieren."

Der Hamburger SV hatte sich zum Auftakt der ersten Zweitliga-Saison viel vorgenommen, doch Kiel machte den Rothosen einen Strich durch die Rechnung: In der zweiten Halbzeit erzielten die Störche alle ihre Tore und gewannen die Partie deutlich mit 3:0.

"Mund halten und besser machen"

Dass die Euphorie in Hamburg vor dem Saisonstart zu groß gewesen ist, glaubt Holtby nicht. "Wir haben das Potenzial und die Qualität. In der 2. Liga gewinnt man die Spiele, indem man mental und als Mannschaft stark auftritt. Das haben wir über 70 Minuten vermissen lassen, und dann kommt so ein Ergebnis dabei heraus", erklärte der offensive Mittelfeldspieler. "Jeder einzelne Spieler hat versagt, ich auch. Das müssen wir aufarbeiten." Die Mannschaft habe gewusst, dass es schwer werde, nun sei sie aber in der Liga angekommen.

Nichtsdestotrotz blickte Holtby schon kurz nach dem Spiel nach vorne, nächster Gegner ist am kommenden Sonntag der SV Sandhausen. "Nach so einem Auftaktspiel ist es immer schwierig, als HSVer mit breiter Brust durch die Stadt zu gehen und zu sagen: Wir sind die Geilsten", meinte Holtby. "Wir müssen in dieser Woche hart arbeiten, den Mund halten und es in Sandhausen besser machen."