Keine Neuzugänge in Sicht: Mourinho schlägt Alarm

José Mourinho sorgt sich vor der kommenden Saison

Star-Coach José Mourinho vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United hat vor der am Wochenende beginnenden Spielzeit der Premier League gewarnt und schon jetzt von einer "schwierigen Saison" gesprochen.

Wenig überzeugende Leistungen in den Testspielen, ein ständig nörgelnder Trainer und reihenweise Watschn auf dem Transfermarkt: Der Sommer läuft für Manchester United alles andere als nach Wunsch. José Mourinho hat die Fans und Verantwortlichen der Red Devils daher vorsorglich vor einer schweren Saison gewarnt.

"Die Klubs, die sich mit uns messen sind wirklich sehr stark und haben fantastische Mannschaften. Oder sie investieren wie Liverpool massiv und kaufen alles und jeden. Wenn wir unser Team nicht besser machen, wird es eine sehr komplizierte Saison für uns", sagte Mourinho im Interview mit dem vereinseigenen TV-Sender "MUTV".

Er habe seine Wünsche Klub-Boss Ed Woodward vorgetragen. "Er weiß, was ich will. Jetzt müssen wir noch ein paar Tage warten und schauen, was passiert", erklärte der Portugiese hinsichtlich weiterer Neuzugänge.

"Endlich ist es vorbei"

Nachdem Mourinho die Saisonvorbereitung in den Vereinigten Staaten bereits in den vergangenen Wochen und Tagen scharf kritisierte und unter anderem von verschwendeter Zeit sprach, legte der 55-Jährige nach der 0:1-Pleite gegen den FC Bayern noch einmal nach.

"Endlich ist es vorbei. Endlich ist diese schwierige Vorbereitung vorbei. [...] Es wird sehr schwer, diese Auftritte auf die Premier League zu übertragen", so Mourinho, der sagte: "Hier spielen wir nur für unseren Stolz."