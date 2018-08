Diese Gegner warten im Europa-League-Playoff

Österreichs Vertreter in der Europa League erfahren ihre möglichen Playoff-Gegner

Die UEFA nimmt Montagmittag die Auslosung des Europa-League-Playoffs vor. Rapid Wien und Sturm Graz drohen Hammerlose, der LASK müsste erst die Sensation gegen Beşiktaş bewerkstelligen.

Am Montag ist wieder einmal Lostag in Nyon. Im Hauptquartier der Union Europäischer Fußballverbände (UEFA) werden ab 12:00 Uhr die Playoff-Begegnungen der Europa League ausgelost. Potentielle Teilnehmer aus Österreich wären Sturm Graz, Rapid Wien und der LASK. Zuvor gilt es allerdings, die jeweiligen Drittrunden-Hürden zu nehmen.

Meister Red Bull Salzburg peilt nach wie vor die erstmalige Teilnahme am Hauptbewerb der Champions League an. Sollten die "Bullen" wider Erwarten am mazedonischen Meister KF Shkëndija scheitern, würden auch sie ins EL-Playoff rutschen.

Europa-League-Playoff: Potentielle Gegner für Sturm Graz

Für Sturm Graz und Rapid würde die Topfeinteilung der UEFA schwierige Gegner bereithalten, der LASK hätte es - die Sensation gegen Beşiktaş vorausgesetzt - auf dem Papier leichter.

Potentielle Kontrahenten für Sturm wären die Sieger folgender Drittrunden-Duelle:

Dinamo Minsk (BLR) - Zenit St. Petersburg (RUS)

Olympiakos Piräus (GRE) - FC Luzern (SUI)

KRC Genk (BEL) - Lech Posen (POL)

Zorya Lugansk (UKR) - Sporting Braga (POR)

FK AS Trenčín (SVK) - Feyenoord Rotterdam (NED)

Europa-League-Playoff: Potentielle Gegner für Rapid Wien

Potentielle Kontrahenten für Rapid wären die Sieger folgender Drittrunden-Duelle:

Vitesse Arnheim (NED) - FC Basel (SUI)

CSKA Sofia (BUL) - FC Kopenhagen (DEN)

Rangers FC (SCO) - NK Maribor (SLO)

Hajduk Split (CRO) - Steaua Bukarest (ROU)

Europa-League-Playoff: Potentielle Gegner für den LASK

Potentielle Kontrahenten für den LASK wären die Sieger folgender Drittrunden-Duelle:

Sarpsborg (NOR) - HNK Rijeka (CRO)

FC Nordsjælland (DEN) - Partizan Belgrad (SRB)

FK Mariupol (UKR) - Girondins Bordeaux (FRA)

Sigma Olmütz (CZ) - Kairat Almaty (KAZ)

Europa-League-Playoff: Potentielle Gegner für Red Bull Salzburg

Potentielle Kontrahenten für Red Bull Salzburg wären die Sieger folgender Drittrunden-Duelle der Europa-League-Qualifikation:

FC Alashkert (ARM) - CFR Cluj (ROU)

Olimpija Ljubljana (SLO) - HJK Helsinki (FIN)

Cork City (IRL) - Rosenborg Trondheim (NOR)

Hapoel Be'er Sheva (ISR) - APOEL Nikosia (CYP)

red