Renato Sanches bereut Abschied aus München

Renato Sanches will zu einem wichtigen Spieler der Bayern reifen

Nach zwei unglücklichen Jahren beim FC Bayern und während der Leihe zu Swansea City will sich Top-Talent Renato Sanches in München endlich durchsetzen. Selbst Präsident Uli Hoeneß suchte schon das Gespräch mit dem Portugiesen.

"Ich habe nie gedacht, dass das Kapitel FC Bayern durch die Leihe zu Swansea beendet ist. Wenn die physische und psychische Komponente stimmt, dann kann ich für Bayern ein Spieler mit Qualität sein", sagte Renato Sanches laut "kicker" voller Zuversicht.

Ex-Trainer Carlo Ancelotti hätte vor zwei Jahren lieber auf gestandene Spieler wie Xabi Alonso oder Thiago gesetzt und sich meist gegen den Youngster entschieden. "Das habe ich respektiert, hätte mir aber gewünscht, dass er mir mehr Vertrauen schenkt", erklärte Sanches.

"Vielleicht wäre es besser gewesen, in München zu bleiben"

35 Millionen Euro zahlten die Bayern nach der EM 2016 für das Top-Talent aus Lissabon. Doch Sanches hatte Schwierigkeiten in München und wurde nach nur einer Saison in die Premier League zu Swansea City verliehen. "Vielleicht wäre es besser gewesen, in München zu bleiben", blickte Sanches zurück. "Ich hätte die Sprache besser gelernt, mich besser integriert. Das würde mir jetzt vielleicht mehr helfen."

Trotz seiner lediglich 15 Spiele für Swansea bereut der 20-Jährige die Zeit in England nicht. Dadurch sei er reifer geworden, meinte er. Und bei den Bayern nimmt er mittlerweile auch wieder Deutschstunden. "Um sich wirklich wohlzufühlen und heimisch zu werden, muss man die Sprache können", meinte Sanches.

Hoeneß suchte das Gespräch

Auf der USA-Reise der Bayern suchte nun sogar Präsident Uli Hoeneß das Gespräch mit Bayerns Top-Talent. "Er hat gesagt, er erwarte viel von mir in dieser Saison", erzählte der Portugiese. "Ich werde mein Bestes geben, um das Vertrauen zurückzuzahlen, das Bayern mir geschenkt hat. Ich spüre definitiv die Unterstützung des kompletten Vereins."

In der Vorbereitung machte der zentrale Mittelfeldspieler mit ordentlichen Testspiel-Leistungen und sogar einem Tor gegen Paris Saint-Germain auf sich aufmerksam. Dann musste er wegen einer Blockade im Lendenwirbelbereich jedoch aussetzen. In den verbleibenden Tagen vor Saisonbeginn will Sanches aber wieder angreifen, schon am Sonntag steht das Supercup-Spiel gegen Eintracht Frankfurt an.

"Am glücklichsten wäre ich, wenn ich mich bei Bayern durchsetze", schwärmte Sanches. "Ich will nicht einfach nur ein weiterer Spieler sein, ich will einen Mehrwert darstellen."