Austria holt Ex-U20-Teamspieler Brasiliens

Austria-Neuzugang Ewandro Costa mit dem Technischen Direktor Ralf Muhr

Die Wiener Austria verstärkt ihre Offensive mit dem 22-jährigen Ewandro Costa. Der Angreifer kommt leihweise von Udinese Calcio und ist ehemaliger U20-Teamspieler Brasiliens.

Die Austria hat ihre Offensivabteilung mit dem Brasilianer Ewandro Costa verstärkt. Der 22-Jährige wechselt leihweise für eine Saison vom italienischen Serie-A-Klub Udinese nach Wien, wie der Bundesligist am Montag bekanntgab. Die Austria besitzt auch eine Kaufoption. Ewandro bestritt im Nachwuchs drei Spiele für Brasiliens U20-Nationalteam.

Zuletzt war er an den portugiesischen Verein Estoril Praia verliehen gewesen. Bei der Austria freute man sich über eine zusätzliche Option in der Kreativabteilung. "Ewandro ist ein Spieler mit großer Perspektive, der uns zusätzliche Flexibilität verleiht", meinte der Technische Direktor Ralf Muhr. Trainer Thomas Letsch sagte: "Mit ihm haben wir noch mehr Möglichkeiten für unser Spiel, da er im Offensivbereich mehrere Positionen spielen kann."

Ausgebildet wurde Ewandro in der Akademie des FC São Paulo. Udinese holte den 1,74 m großen Profi vor zwei Jahren nach Europa. Nach eineinhalb Saisonen in der Serie A wurde er in diesem Frühjahr an Estoril verliehen. Für die Portugiesen traf er in 15 Ligaspielen einmal.

apa