Ribéry bedauert Vidal-Abgang

Franck Ribéry spricht über Vidal-Abgang vom FC Bayern

Routinier Franck Ribéry ist traurig über den Wechsel von Arturo Vidal vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zum FC Barcelona.

"Das ist eine schwere Situation für uns, denn Arturo war ein richtig großer Spieler und auch eine gute Person", sagte Ribéry im Trainingslager des FC Bayern in Rottach-Egern. "Er war immer positiv und hat auch auf dem Platz viel Spaß gebracht. Er war ein wichtiger Spieler für uns aber so ist Fußball. So ist das Leben."

Dass Jérôme Boateng die Münchner bald verlassen könnte, schmeckt Ribéry ebenfalls nicht. "Ich hoffe, dass er bei uns bleibt. Jérôme ist sehr, sehr wichtig für uns. Auch wegen seiner Präsenz", so der Franzose.

Der Weltmeister von 2014 wird nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" intensiv von Manchester United umworben. Boateng sei "einer der besten Innenverteidiger der Welt. Wenn er 100 Prozent fit ist, sind wir in der Defensive auch gut drauf", sagte Ribéry.

Positiv äußerte sich der 35-Jährige über die ersten Wochen der Zusammenarbeit mit den neuen Bayern-Trainer Niko Kovac.

"Er war auch ein Spieler und hat viel Erfahrung. Er weiß, wann man sehr hart auf dem Platz arbeiten muss und wann man mal frei braucht", erläuterte Ribéry. "Er liebt seinen Job und hat viel Energie, ist motiviert und offen. Er macht auch Spaß mit uns Spielern. Er und das Team funktionieren gut. Wir sind zufrieden."