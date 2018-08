Matthäus: "Witsel ein wichtiger Faktor" für den BVB

Daumen hoch! Lothar Matthäus findet BVB-Neuzugang Axel Witsel gut

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich positiv über den Transfer von Axel Witsel geäußert. Der neueste Einkauf des BVB komplettiere eine Reihe von "guten Verstärkungen".

"Axel Witsel ist sicher ein wichtiger Faktor, weil mit ihm mehr Persönlichkeit in den Dortmunder Kader kommt", schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky" und fügte an: "Gerade auf dieser Position war man sehr flach besetzt." Sahin und Weigl hätten zuletzt Probleme gehabt, den nötigen Antrieb auf das Feld zu bringen.

Letztgenanntem stellte Matthäus mit Blick auf seine Führungsqualitäten kein besonders erfreuliches Zeugnis aus. "Er ist ein guter Spieler", so Matthäus über Weigl, "aber keine große Persönlichkeit."

Für den 57-Jährigen steht fest: "Bei Borussia Dortmund haben die Leitwölfe, die Drecksäcke gefehlt." Mit Witsel werde das nun besser." Jetzt gibt es "ganz sicher wieder jemanden, der dazwischenhaut und Persönlichkeit ausstrahlt".

Auf den Titel dürfen sich die BVB-Fans und die Verantwortlichen der Schwarzgelben allerdings laut Matthäus trotzdem keine Hoffnungen machen, womit der Rekordnationalspieler in den Tenor der meisten Bundesliga-Coaches einstimmt: "Der Kader ist gut zusammengestellt, aber für die Meisterschaft wird es nicht reichen. Da müsste bei den Bayern schon viel schief laufen." Der FC Bayern sei "abermals der Favorit", ist sich der 57-Jährige sicher: "Aber nicht mehr mit dem Abstand der vergangenen Jahre."

Bei den Münchnern sieht Matthäus "eine Mannschaft, die, wenn sie in einen Lauf kommt und die Saison verletzungsfrei durchspielen kann, zu den fünf, sechs Teams gehört, die die Champions League gewinnen können". Der Königsklasse-Triumph sei allerdings "kein Muss". "Man sieht andere Mannschaften, die nachgerüstet haben - vor allem auch mit welchen finanziellen Mitteln", spielte der TV-Experte auf den FC Liverpool und andere Top-Teams an.