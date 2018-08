United schlägt Barcelonas Mega-Angebot für Pogba aus

Weltmeister Paul Pogba wird offenbar vom FC Barcelona umworben

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat offenbar ein erstes lukratives Angebot des FC Barcelona für den französischen Weltmeister Paul Pogba abgelehnt.

Der FC Barcelona habe den Engländern 50 Millionen Euro plus Innenverteidiger Yerry Mina sowie den zentralen Mittelfeldspieler André Gomes für den 25 Jahre alten Pogba geboten, berichtet "Sky Italia". Pogbas berühmter Berater Mino Raiola sei höchstselbst nach Manchester gereist, um den Verhandlungen Schwung zu verleihen.

Doch diese Maßnahme hat offenbar nichts genützt: United lehnte das Angebot der Katalanen ab, da der Verein nicht daran interessiert ist, Pogba abzugeben. Der zentrale Mittelfeldspieler zählt zu den großen Hoffnungsträgern der Mannschaft von Trainer José Mourinho auf dem Weg zur erträumten 21. Meisterschaft. Dafür wurde Pogba schließlich 2016 von Juventus Turin verpflichtet, kurzzeitig war er aufgrund der Ablösesumme von 105 Millionen Euro sogar der teuerste Fußballer der Welt.

Selbst wenn United daran interessiert wäre, Pogba zu verkaufen, würde die Zeit knapp. Zwar hat der FC Barcelona noch bis Ende August Zeit, den Transfer einzufädeln. Doch da das Transferfenster für Einkäufe in England bereits am kommenden Donnerstag schließt, hätte United kaum noch Zeit, einen adäquaten Ersatz für Pogba zu verpflichten.

Warum Mina und Gomes?

Aufgrunddessen versuchte Barcelona wohl, United mit einer Ablöse und zwei neuen Spielern für Pogba zu überzeugen. Der offenbar angebotene Innenverteidiger Mina ist 23 Jahre alt und spielt erst seit Januar für Barca. Seitdem kommt der Kolumbianer auf sechs Einsätze für die Katalanen.

André Gomes, laut "Sky Italia" ebenfalls im Angebot enthalten, ist seit 2016 in Barcelona aktiv. Der 25 Jahre alte Portugiese stand in der vergangenen Saison aber lediglich in sechs Spielen in der Startelf. Hochkaräter, die Pogba auch nur annähernd ersetzen könnten, sind beide nicht. Deswegen schlug United das Angebot wohl aus.

Manchester Uniteds Trainer José Mourinho hatte sich in der Vorbereitung bereits über fehlende Einkäufe Uniteds geärgert. Dass er in der Situation einen Leistungsträger verkauft, scheint besonders unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz war bereits am Montag berichtet worden, Pogba persönlich sei sich mit Barcelona bereits einig, es käme nur noch auf eine Einigung zwischen United und den Katalanen an.