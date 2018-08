Ex-Wolfsburger Rodríguez sagt BVB und Bayern ab

Ricardo Rodríguez will angeblich beim AC Mailand bleiben

Der Ex-Wolfsburger Ricardo Rodríguez wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einem möglichen Wechsel zu den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und FC Bayern München in Verbindung gebracht. Doch sowohl der BVB als auch die Bayern gehen in dem Poker um den Schweizer wohl leer aus.

So breit die Kader von Dortmund und Bayern auch besetzt sind, die Position des Linksverteidigers bleibt auch zur kommenden Saison eine kleine Problemzone. Während die Münchner in David Alaba dort lediglich einen Spieler von Weltklasse-Format haben und sich wohl von Back Up Juan Bernat trennen werden, sieht es beim BVB nicht viel besser aus.

Mit dem Portugiesen Raphaël Guerreiro verfügen die Schwarz-Gelben zwar über eine starke Erstbesetzung, ob Marcel Schmelzer jedoch wieder an seine Bestform aus den Meisterjahren rankommt, ist durchaus fraglich. Und auch Jeremy Toljan gilt hinten links im besten Fall als Notlösung.

Der Schweizer Nationalspieler Ricardo Rodríguez wurde daher seit Wochen als mögliches Transferziel der beiden deutschen Spitzenklubs gehandelt, hat sich nun aber wohl doch dazu entschieden, beim AC Mailand zu bleiben.

Nach Informationen von "SkySports Italia" ist der 25-Jährige von den Plänen des neuen Managements um Paolo Maldini durchaus angetan und möchte weiterhin Teil des Projekts sein. Die Tatsache, dass Milan nun doch im Europacup spielen darf und sich zudem mit Gonzalo Higuaín namhaft verstärkt hat, soll ein zusätzlicher Anreiz für den Linksfuß sein. Ein Abgang sei zwar weiterhin möglich, aber sehr unwahrscheinlich, heißt es.

Auch Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain sollen sich vom Ex-Wolfsburger bereits eine Absage eingefangen und sich mittlerweile auf den Leverkusener Wendell eingeschossen haben.