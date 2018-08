BVB: Besiktas will Kagawa zum Schnäppchenpreis

Besiktas soll angeblich an Shinji Kagawa von Borussia Dortmund interessiert sein

Steht Borussia Dortmunds Publikumsliebling Shinji Kagawa vor einem Wechsel in die Türkei? Angeblich soll der 15-fache türkische Meister Besiktas mit dem BVB über einen Wechsel verhandeln.

Fünf Millionen Euro habe Besiktas den Dortmundern für Kagawa geboten, berichtet die türkische Sportzeitung "fotomac". Zusätzlich solle Dortmund noch zehn Prozent der Transferrechte am Japaner behalten. Das bedeutet, der BVB würde noch mal mitkassieren, sollte Besiktas Kagawa eines Tages weiterverkaufen.

Noch steht der mögliche Wechsel des 29-Jährigen in die SüperLig aber in den Sternen. Borussia Dortmund soll das erste Angebot für Kagawa nämlich abgelehnt und mindestens sieben Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler gefordert haben. Da Besiktas-Trainer Senol Gnünes aber von Kagawa überzeugt sei, wolle der Klub sein Angebot aber offenbar erhöhen und auf die Dortmunder zukommen.

Kagawas Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2020. Bereits von 2010 bis 2012 spielte er für die Schwarz-Gelben, dann wechselte er für zwei Jahre zu Manchester United. Nichtsdestotrotz zählt Kagawa nach wie vor zu den Publikumslieblingen in Dortmund. In der vergangenen Saison absolvierte der Japaner wettbewerbsübergreifend 27 Spiele für den BVB und erzielte sechs Tore. Dennoch behauptet "Fotomac", Kagawa sei in Dortmund nicht mehr glücklich und suche eine neue Herausforderung.