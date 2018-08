Kevin Trapp bei PSG vor dem Aus

PSG will sich angeblich von Kevin Trapp trennen

Die Zeit von Torhüter Kevin Trapp beim französischen Fußball-Spitzenklub Paris Saint-Germain neigt sich offenbar dem Ende zu. Laut einem Medienbericht will PSG den Deutschen noch in diesem Sommer loswerden.

Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" erfahren haben will, stehen die Chancen für Kevin Trapp bei Paris Saint-Germain schlechter denn je. Nach der Verpflichtung von Gianluigi Buffon als neue Nummer eins setzt Trainer Thomas Tuchel auf den Franzosen Alphonse Aréola als künftige Nummer zwei. Kevin Trapp wäre somit nur noch der Ersatz des Ersatztorhüters.

Um den Deutschen so schnell wie möglich von der Gehaltsliste zu bekommen, will PSG den Ex-Frankfurter laut "L'Equipe" noch in diesem Sommer verkaufen. Mögliche Abnehmer nennt das Blatt nicht.

Nicht auszuschließen wäre eine Rückkehr nach Deutschland. Der "Wiesbadener Kurier" berichtete zuletzt, dass die Frankfurter Eintracht über eine Rückholaktion nachdenkt. Allerdings würden sich die Hessen aufgrund der zu erwartenden Ablösesumme lediglich auf ein Leihgeschäft einlassen. Ob PSG diesem zustimmt, ist nicht klar.