Italien ruft: HSV erhält Angebot für Albin Ekdal

Albin Ekdal hat das Interesse von Sampdoria Genua geweckt

Noch steht der schwedische Nationalspieler Albin Ekdal beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV auf der Gehaltsliste. Schon bald könnte der Mittelfeldspieler jedoch wieder in Italien kicken.

Wie der italienische Journalist Gianluca di Marzio berichtet, soll Ekdal auf der Wunschliste des Serie-A-Klubs Sampdoria Genua stehen. Der Haken: Genua bietet aktuell lediglich eine Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen, der HSV soll allerdings rund 2,5 Millionen Euro fordern.

Sampdoria hofft angeblich, dass die Hanseaten mit ihrer Preisforderung noch runtergehen, um den Schweden von der Gehaltsliste zu bekommen. Ob und in wieweit der HSV dem italienischen Erstligisten entgegenkommt, ist nicht überliefert.

Rückkehr in die HSV-Elf weiterhin möglich

Die Frage, ob der Tabellenletzte der zweiten Liga den Spieler überhaupt abgeben will, ist indes noch gar nicht endgültig beantwortet. Nach dem desaströsen Start in die neue Saison haben die Verantwortlichen die Tür für eine Rückkehr Ekdals zuletzt offen gelassen. "Wenn sie gut trainieren, dürfen sie auch spielen. Solange sie hier sind, sind sie fester Bestandteil des Kaders", sagte Sport-Vorstand Ralf Becker.

Für Ekdal wäre ein Wechsel in die Serie A gleichbedeutend mit einer Rückkehr in seine alte Wahlheimat. Bevor der Mittelfeldspieler im Sommer 2015 in die Hansestadt wechselte, stand er zwischen 2008 und 2015 bei Juventus Turin, Bologna, Siena und Cagliari unter Vertrag.