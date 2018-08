Neuzugang Witsel will "Leader" beim BVB werden

Axel Witsel will beim BVB durchstarten (Bildquelle: Twitter @BVB)

Axel Witsel verstärkt den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund für die nächsten vier Jahre. Der Belgier hat nun unter anderem über seine Beweggründe, ins Ruhrgebiet zu wechseln, gesprochen.

"Ich habe mich für den BVB entschieden, weil es mir einfach wichtig war, nach der Weltmeisterschaft nach Europa zurückzukehren", erklärte der Mittelfeldspieler im Interview mit "BVB TV". Witsel, der seine Anfänge als Profi bei Standard Lüttich im Nachbarland Belgien machte, freut sich demnach vor allem über die neue Nähe zu seiner Familie. Zuletzt kickte er für den chinesischen Erstligisten Tianjin Quanjian.

Nach dem ersten Kontakt des BVB habe er "mit dem Trainer und mit Sportdirektor Michael Zorc gesprochen". Die sportliche Leitung des Revierklubs habe Witsel "persönlich überzeugt", künftig in der Bundesliga die Schuhe zu schnüren. "Der BVB hat mir in den Gesprächen diese Liebe gezeigt, das war mir sehr wichtig", sagte er.

Außerdem zähle "Dortmund zu den Topmannschaften in Europa". Witsel, der in seiner Karriere bereits auf 40 Champions-League-Spiele zurückblickt, kann mit dem BVB sein Können auch in der neuen Saison in der Königsklasse unter Beweis stellen.

Witsel im besten Fußballer-Alter

Der 20-Millionen-Einkauf stoß unterdessen im Trainingslager in Bad Ragaz zu seinen neuen Kollegen. Die ersten Tage seien zwar "stressig" verlaufen, dennoch zeigte sich Witsel zufrieden: "Ich bin hier von jedem sehr herzlich empfangen worden. Ich versuche, mit allen zu sprechen. Nun muss ich noch Deutsch lernen, das ist wichtig."

Darüber hinaus will sich der WM-Dritte beim BVB unter Lucien Favre festspielen. "Auf dem Platz versuche ich immer ein Leader zu sein und immer das Beste für die Mannschaft zu geben. Ich werde versuchen, der Mannschaft bestmöglich zu helfen, um unsere Ziele für die kommende Saison zu erreichen."

Helfen werde ihm dabei seine "Erfahrung". Mit seinen 29 Jahren befände er sich "im besten Alter".