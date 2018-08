Kehrtwende: Kehrer vor Verlängerung bei Schalke

Thilo Kehrer wird wohl beim FC Schalke 04 verlängern

Kehrtwende in der Causa Thilo Kehrer: Entgegen anderslautender Gerüchte aus den letzten Monaten wird der Defensiv-Allrounder seinen 2019 auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nun offenbar doch verlängern.

Wie "Sport Bild" berichtet, soll die Zukunft des U21-Nationalspielers noch vor dem ersten Bundesligaspiel der Königsblauen am 25. August beim VfL Wolfsburg geklärt sein. Schalke-Manager Christian Heidel befinde sich "in aussichtsreichen Verhandlungen" mit Kehrers Berater Roger Wittmann.

Trotz des Zoffs mit Wittmann rund um den Abschied von Max Meyer verliefen die Gespräche "völlig unproblematisch", bestätigte Heidel. Die Unstimmigkeiten seien "von beiden Seiten abgehakt".

Kehrer dürfte damit zumindest vorerst nicht das nächste Schalker Eigengewächs sein, dass den Klub ablösefrei verlässt. Zuletzt hatten Sead Kolasinac (zum FC Arsenal), Leon Goretzka (FC Bayern München) und Meyer (Crystal Palace) ihre Verträge in Gelsenkirchen auslaufen lassen. Den Knappen waren dadurch mögliche Transfer-Einnahmen in Millionenhöhe entgangen. Auch bei Kehrer sah es bislang so aus, als könne die kommende Spielzeit seine letzte im königsblauen Dress sein.

Der 21-Jährige spielt in den Planungen von Trainer Domenico Tedesco eine wichtige Rolle - nicht zuletzt, weil der gelernte Innenverteidiger auch als Außenverteidiger sowie im defensiven Mittelfeld auflaufen kann.