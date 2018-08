Kovac: Lewandowski akzeptiert Wechselverbot

Robert Lewandowski akzeptiert Wechselverbot des FC Bayern

Torjäger Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat seinen Wechselwunsch endgültig aufgegeben. Das bestätigte Trainer Niko Kovac.

"Es ist richtig, dass Robert und ich vergangene Woche ein Gespräch hatten", sagte Kovac der "Sport Bild". Ein möglicher Abgang von Lewandowski sei damit vom Tisch.

"Robert weiß, wie ich über ihn denke und was ich von ihm halte. Der ganze Klub kennt die Qualitäten, die er besitzt. Er ist weltweit sicherlich unter den Top3-Stürmern auf dieser Position", erklärte Kovac. "Wir werden ihn daher mit Sicherheit nicht abgeben. Das ist die Aussage, die ich ihm mitgegeben habe. Robert hat das akzeptiert. Das hat mich sehr gefreut."

Der Coach führte aus, er habe in dem Vier-Augen-Gespräch mit dem Stürmer "ein Vertrauensverhältnis gespürt".

Kovac weiter: "Wir werden mit Sicherheit beim FC Bayern in dieser Saison viele schöne Momente haben, mit Robert Lewandowski als ganz wichtigem Bestandteil. Ich bin überzeugt, dass bei diesem Thema nun absolut Ruhe herrschen wird. Beim Spiel gegen Manchester United (am Sonntag, Anm. d. Red.) habe ich bereits bei Robert gesehen, dass bei ihm Freude da ist, dass er wirklich will!"

Lewandowski hatte die Verantwortlichen des FC Bayern bereits vor Monaten darüber informiert, dass er den Klub verlassen will. Als Wunschziel des Bundesliga-Torschützenkönigs galt Real Madrid. Auch Paris Saint-Germain und Manchester United sollen am 29-Jährigen interessiert gewesen sein.