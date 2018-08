Holstein Kiel holt Seydel aus Mainz zurück

Aaron Seydel wechselt auf Leihbasis zu Holstein Kiel

Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel hat sich für die aktuelle Saison noch einmal verstärkt. Die Störche leihen den 22-jährigen Aaron Seydel für ein weiteres Jahr vom Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 aus. Dies teilte Holstein am Mittwoch mit.

"Aaron ist ein extrem vielseitiger Offensivspieler", sagte Kiels Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Er passt perfekt in unser sehr variables Spiel und macht uns in der Offensive noch flexibler."

Seydel meinte: "Das ist ein tolles Gefühl, nach Kiel zurückzukehren. Ich möchte auch in diesem Jahr mit meinen Leistungen dabei helfen, erfolgreichen Offensiv-Fußball zu spielen."

Der U21-Nationalspieler, der zuletzt die Vorbereitung in Mainz absolvierte, kam bereits in der vergangenen Spielzeit auf 25 Einsätze für die Kieler und schaffte mit dem Team den überraschenden Sprung in die Bundesliga-Relegation.