S04-Neuzugang: "Lewandowski macht mir keine Angst"

Salif Sané und Robert Lewandowski trafen zuletzt bei der WM aufeinander

Mit Abwehr-Allrounder Salif Sané hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 den kopfballstärksten Spieler der vergangenen Saison verpflichtet. Vor seinen Aufgaben beim Revierklub schreckt der Senegalese nicht zurück.

"Mir war immer klar: Ich bin groß, also muss ich alle Kopfball-Duelle gewinnen. Ob Robert Lewandowski oder wer auch immer, das macht mir keine Angst", sagte Sané in einem Interview mit der "Sport Bild".

Diese Kopfball-Qualitäten habe der 27-Jährige nicht etwa am "Kopfballpendel gelernt, sondern auf der Straße beim Kicken mit Freunden." Sanés Karriere verlief für einen Fußball-Profi in der heutigen Zeit untypisch.

Mit 18 Jahren spielte er noch bei seinem Heimat-Klub US Lormont in der sechsten französischen Liga. Dann wurde er durch Scouts von Girondins Bordeaux entdeckt.

"Ich bin noch als richtiger Straßenfußballer aufgewachsen. Daher habe ich auch meine Technik. Ich mag es, Tiki-Taka zu spielen", erklärte der ehemalige Hannover-96-Profi.

Zusammen mit Naldo eine "richtige Mauer" bilden

Auf Schalke will Sané gemeinsam mit Abwehrchef Naldo eine "richtige Mauer" bilden. "Ich weiß, dass die Konkurrenz auf meiner Position groß ist", merkte der Nationalspieler an und betonte: "Aber ein Fußballer muss ehrgeizig sein."

Sein Ehrgeiz bewegte Sané auch zu einem Wechsel nach Gelsenkirchen. "Für mich war es wichtig, in der Champions League zu spielen", so der WM-Fahrer, der außerdem erklärte: "Ich wollte unbedingt in der Bundesliga bleiben. Als Schalke anfragte, war ich direkt begeistert. Christian Heidel zeigte mir in den Gesprächen auch ein Video über Schalke. In dem wurde mir noch klarer, wie emotional der Klub ist. Schalke hat die besten Fans der Bundesliga."

Auf welcher Position er von Trainer Domenico Tedesco eingesetzt wird, ist Sané letztendlich egal: "In Hannover habe ich lange in der Innenverteidigung gespielt. Aber meine Lieblings-Position ist im Mittelfeld auf der 6. Am Ende bin ich vielseitig einsetzbar. Ich habe früher sogar auf der 10 gespielt oder im Tor gestanden."