Offenbacher zu Topčagić nach Marijampolė

Daniel Offenbacher zieht es in kühlere Gefilde

Daniel Offenbacher setzt seine Karriere beim litauischen Meister FK Sūduva in Marijampolė fort. Der Klub, der in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag auf FK Spartaks (aus Jurmala) trifft, gab die Verpflichtung auf der Homepage bekannt.

Offenbachers Vertrag beim WAC war mit Saisonende ausgelaufen, er konnte daher ablösefrei wechseln. Der 26-Jährige ist damit wieder Teamkollege von Stürmer Mihret Topčagić, der bereits zuvor von Wolfsberg nach Litauen gewechselt war.

apa