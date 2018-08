André Schürrle beklagt schwierige Zeit beim BVB

André Schürrle blickt kritisch auf Zeit beim BVB zurück

André Schürrle ist nach dreieinhalb Jahren in der Fußball-Bundesliga, davon zwei bei Borussia Dortmund, in die englische Premier League zurückgekehrt. Seine Zeit beim BVB sieht er im Rückblick kritisch.

"Wenn ich zurückblicke, würde ich einige Dinge anders machen", räumte Schürrle gegenüber der "Sun" ein. Nach dem größten Triumph in seiner Karriere, dem WM-Titel von 2014, konnte der Flügelstürmer nicht immer glänzen. Aufgrund mangelnder Perspektive beim FC Chelsea zog es den heute 27-Jährigen im Februar 2015 zum VfL Wolfsburg.

"Vielleicht war meine Rückkehr nach Deutschland zu früh, vielleicht hätte ich etwas länger bei Chelsea bleiben sollen", bereute Schürrle die Entscheidung im Rückblick. Das Angebot aus Deutschland sei jedoch zu gut gewesen.

In Wolfsburg und nach seinem Wechsel zum BVB im Sommer 2016 wurde Schürrle nicht glücklich. Nach der vergangenen Saison in Dortmund habe er "eine Änderung" gewollt, schilderte der Flügelstürmer: "Ich wollte raus aus Deutschland."

Immerhin war die Zeit beim BVB nur teilweise von Erfolg gekrönt. "Wir hatten zwei schwierige Jahre als ich in Dortmund war. Auch die Beziehung zwischen Fans und Spielern war nicht einfach", sagte Schürrle.

Schürrle hatte mehrere Optionen beim BVB-Abgang

Viele Fans in Deutschland seien "neidisch", so Schürrle weiter, der die "Hardcore-Fans" jedoch explizit außen vor lassen wollte: "Es ist nicht einfach, vor allem für einen Nationalspieler, der in der Vergangenheit viel erreicht hat und ein wenig zu kämpfen hat."

Deshalb, erklärte der Angreifer, spielen viele deutsche Nationalspieler im Ausland: "Wenn du nicht für Bayern München spielst und immer gewinnst, ist es schwierig."

Bei Fulham will Schürrle nun wieder zurück zu alter Stärke finden. Auch auf die "überragende Unterstützung" von den Rängen freue sich der Neuzugang, der für zwei Jahre an den Londoner Klub ausgeliehen wurde. "Ich kenne mich hier aus, habe Freunde hier", schwärmte Schürrle.

Seinen Wechsel zu den Cottagers erklärte der 57-fache Nationalspieler mit den Bemühungen, die der Premier-League-Klub anstellte: "Fulham war der erste Klub, der mich wirklich wollte. Ich hatte ein paar andere Optionen, aber ich schätze solche Dinge." Die Entscheidung sei Schürrle "leicht gefallen", da der Aufsteiger Ambitionen habe: "Sie wollen hier ein Projekt starten."