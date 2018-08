Arturo Vidal droht Tribünenplatz beim FC Barcelona

Arturo Vidal muss sein Barca-Debüt womöglich verschieben (Bildquelle: Twitter)

Nach seinem Wechsel vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zum FC Barcelona war die Euphorie bei Arturo Vidal riesig. Doch die Vorfreude des Chilenen könnte schnell getrübt werden.

Einem Bericht der "AS" zufolge droht Vidal bei Barca zunächst ein Platz auf der Tribüne. Grund dafür ist eine Regelung des spanischen Liga-Verbands. Diese besagt, dass jeder La-Liga-Klub nur drei Spieler in seinen Reihen haben darf, die keinen europäischen Pass besitzen.

Neben den Brasilianern Philippe Coutinho, Marlon Santos, Malcom, Arthur Melo und dem Kolumbianer Yerry Mina ist der Neuzugang schon der sechste Nicht-EU-Bürger im Team der Katalanen.

Auch wenn Barca den Verkauf von Marlon und Mina plant, befindet sich immer noch ein Südamerikaner zu viel im Team von Trainer Ernesto Valverde. Da der 54-Jährige fest mit Coutinho, Melo und Malcom plant, müsste sich Vidal vorerst mit der Zuschauerrolle zufrieden geben.

Doch Barcelona hat offenbar schon einen Plan B geschmiedet. Dieser sieht vor, dass Coutinho die portugiesische Staatsbürgerschaft annehmen soll, sodass wieder Platz für einen nicht-europäischen Spieler im Kader frei wäre.

Coutinho-Einbürgerung würde Weg für Vidal freimachen

Da Coutinhos Ehefrau Aine Portugiesin ist, besitzt der 26-Jährige das Recht, sich einbürgern zu lassen. Dieses Prozedere kann allerdings einige Wochen dauern. Vidals Pflichtspieldebüt für seinen neuen Klub kann sich also zumindest nach hinten verschieben.

Barca wendete den Einbürgerungs-Trick in der Vergangenheit bereits bei mehreren Stars an. So verfügt Lionel Messi neben seinem argentinischen auch einen spanischen Pass, da er schon seit seiner Kindheit in Barcelona lebt.

Auch Luis Suárez besitzt dank seiner italienischen Frau eine doppelte Staatsbürgerschaft.