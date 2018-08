Hecking vor ungewisser Gladbach-Zukunft

Der Vertrag von Dieter Hecking läuft am Ende der Saison aus

Der Vertrag von Trainer Dieter Hecking beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach läuft nach der kommenden Saison aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung gab es bislang noch nicht.

"Ich kann das Thema komplett ausblenden. Als ich nach dem Sommerurlaub mit Max Eberl zusammensaß, habe ich ihm gesagt, dass es im Moment nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen ist - weder für mich, noch für den Verein", sagte Hecking der "Sport Bild" und fügte hinzu: "Da waren wir uns einig."

Gespräche hätten eigentlich bereits im Frühjahr stattfinden sollen. Doch aufgrund der sportlichen Talfahrt in der zweiten Saisonhälfte fielen diese aus. Die Fohlen waren von Platz sechs auf Rang neun abgerutscht und verpassten dadurch die Qualifikation für das internationale Geschäft.

Um in der kommenden Saison neu angreifen zu können und einen ähnlichen Leistungsabfall zu vermeiden, hat Hecking seinen Klub in der Sommerpause umgekrempelt.

Ginter lobt Entwicklungen im Training

Zum einen soll der Coach künftig auf ein flexibles 4-3-3-System setzen. "Ich will, dass die Mannschaft sich in dem neuen System schnell wohlfühlt. Da lege ich meine ganze Kraft rein, um den Spielern ein gutes Gefühl zu geben", so Hecking.

Zum anderen wird die Mannschaft in Zukunft vom neuen Mannschaftsarzt Rolf Doyscher bei jeder Trainingseinheit betreut. "Meine ersten Eindrücke sind, dass sich einiges getan hat, was die Professionalität angeht, was die Trainingsinhalte betrifft, ebenso die Herangehensweise an Trainingseinheiten und Trainingsspiele", lobte Nationalspieler Matthias Ginter die Veränderungen.