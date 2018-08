Cottbus hält Tabellenspitze - 1860 holt Remis

Cottbus ist weiter an der Spitze

Energie Cottbus hat dank eines späten Doppelpacks die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga behauptet. Am dritten Spieltag trennten sich die Cottbuser im Duell der früheren Bundesligisten mit 2:2 (0:1) von der SpVgg Unterhaching. Für die Lausitzer war es der erste Punktverlust der Saison.

Mit sieben Zählern steht Cottbus an der Tabellenspitze, dahinter folgt der punktgleiche VfL Osnabrück. Die Niedersachsen spielten 2:2 (0:1) gegen Aufsteiger 1860 München. Marcos Álvarez (90.+4) sicherte dem VfL in der Nachspielzeit einen Zähler.

Von späten Toren profitierte auch der frühere DFB-Pokalsieger KFC Uerdingen mit Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz. Die Krefelder siegten 3:2 (0:1) gegen den SV Meppen. Oguzhan Kefkir (52.) und Johannes Dörfler (79.) erzielten die Tore für den KFC, ehe Lucas Musculus (90.+3) zum Endstand traf.

In Cottbus brachten Luca Marseiler (41.) und Stephan Hain (84.) die Hachinger vor 8041 Zuschauern in Führung. Marc Stein (88., 90.) verhinderte die erste Saisonniederlage für die Cottbuser, bei denen Tim Kruse (89.) in einer turbulenten Schlussphase die Gelb-Rote Karte sah.

Am Dienstag hatten die Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern (1:2 gegen Preußen Münster) und Eintracht Braunschweig (1:1 gegen FSV Zwickau) jeweils den Sprung in die obere Tabellenhälfte verpasst. Die Topfavoriten belegen nach dem dritten Spieltag nur die Ränge 13 und 17.