Englischer WM-Star vor Wechsel zu Schalke 04?

Wechselt Danny Rose zum FC Schalke 04?

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wird in der Transfer-Gerüchteküche mit einem prominenten Namen in Verbindung gebracht: Der englische WM-Fahrer Danny Rose von Tottenham Hotspur soll den Königsblauen angeboten worden sein.

Laut "Sky UK" haben Gespräche zwischen den Spurs und Schalke bezüglich einer Leihe des 28 Jahre alten Linksverteidigers stattgefunden.

Der deutsche Ableger des TV-Senders berichtet etwas zurückhaltender von einem einseitigen Kontakt. Der Berater von Rose habe den Knappen seinen Schützling offeriert. Es sei "fraglich", ob ein Leihgeschäft zustande kommt.

Demnach wollen die Schalker zunächst den Transferschluss in der Premier League am Donnerstag abwarten, bevor sie womöglich aktiv werden.

Schalke ist aufgrund des Ausfalls von Bastian Oczipka (Leisten-Operation) auf der Suche nach einer personellen Alternative für die linke Seite. Eine Verpflichtung von Douglas Santos vom Hamburger SV zerschlug sich.

Rose absolvierte bei der WM in Russland fünf Spiele für die Three Lions, stand dabei immerhin zweimal von Beginn an auf dem Platz. In Tottenham war der Linksfuß zuletzt nur Ergänzungsspieler. Sein Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2021.