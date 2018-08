Michael Zorc: Bayern hat 800 PS, BVB hat 500 PS

Zorc: Meisterschaft für den BVB ein "weit entferntes Ziel"

Für Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc ist der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München auch in der kommenden Saison kaum zu schlagen.

"Wir sind ambitioniert, wir sehen uns als Teilnehmer der Champions League, aber alleine schon ein wirtschaftlicher Vergleich mit dem FC Bayern wäre wie das Rennen eines 800-PS-Rennwagens gegen einen mit 500 PS", sagte der 55-Jährige dem Onlineportal "t-online". Die Meisterschaft sei ein "weit entferntes Ziel".

Der BVB könne schließlich nicht "in fast allen Bereichen einen Neustart ausrufen, der – um es ganz deutlich zu sagen – alleine personell schon zwei Sommertransferperioden benötigen wird", und gleichzeitig den Titelkampf ausrufen. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen seien "leider maßgeblich im Fußball", sagte Zorc.

Angesprochen auf die Transfer-Bilanz der Bundesliga-Vereine, die vor allem auf junge Talente statt auf gestandene Spieler setzen, erklärte der Dortmunder Sportdirektor die eigene Philosophie: "Wir als Borussia Dortmund sind gut damit gefahren, die großen Stars selbst zu entwickeln. Das ist eine unserer Kernkompetenzen!"

Profis wie "Lewandowski, Hummels, Gündogan, Götze oder Aubameyang – um nur einige zu nennen – haben hier ja nicht als Stars angefangen".

Dennoch unterstrich Zorc, dass der BVB auch in der Lage sei, "einen gestandenen Spieler wie Axel Witsel" zu holen: "Es sollte immer die Verstärkung der Mannschaft zählen, sonst setzt man sich unnötig Limits."

Was macht der BVB mit dem Überangebot im Mittelfeld?

Mit der Verpflichtung des 20-Millionen-Mannes Witsel, der beim Revierklub bis 2022 unterzeichnet hat, hat der BVB nun jedoch gleich neun zentrale Mittelfeldspieler im Team.

"Der Kader darf zahlenmäßig nicht zu groß sein", räumte Zorc ein und machte damit womöglich eine kleine Andeutung, dass der ein oder andere BVB-Spieler den Klub noch verlassen könnte.

Man werde über diese Möglichkeit darüber intern "diskutieren", allerdings brauche der Champions-League-Teilnehmer angesichts der hohen Belastung für die Spieler einen breiten Kader. Diese steige auch durch die neu geschaffene Nations League, gab der 55-Jährige zu bedenken.

Im Vordergrund stehe jedoch, die Mannschaft "qualitativ bestmöglich aufzustellen". Mit Witsel und dem zweiten Neuzugang für die Zentrale, Thomas Delaney (ebenfalls 20 Millionen Euro Ablöse), soll es künftig nicht mehr so einfach sein, das Mittelfeld der Schwarz-Gelben zu überspielen. Beide Profis sollen "in schwierigen Situationen Orientierung geben", so Zorc weiter.