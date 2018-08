Chelsea stattet Kepa mit Mega-Vertrag aus

Kepa wechselt aus Bilbao zum FC Chelsea

Der Wechsel des spanischen Fußball-Nationaltorhüters Kepa Arrizabalaga von Athletic Bilbao zum FC Chelsea ist perfekt.

Der 23-Jährige erhielt beim Premier-League-Klub einen Mega-Vertrag mit der Laufzeit von sieben Jahren, wie die Londoner auf ihrer Homepage bekanntgaben.

Kepa macht von der Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Höhe von 80 Millionen Euro Gebrauch. Das bestätigte Bilbao.

Damit ist der 23-jährige Spanier, der bisher einmal für das Nationalteam im Einsatz war, der bis dato teuerste Torhüter-Transfer. Kepa wäre fünf Millionen Euro teurer als der Brasilianer Alisson, der vor wenigen Wochen von AS Rom zum FC Liverpool gewechselt war.

Kepa absolvierte in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 53 Spiele für die Basken in Spaniens La Liga und war bei der Weltmeisterschaft in Russland der Ersatz für David de Gea.

Kepa wird beim FC Chelsea den Belgier Thibaut Courtois ersetzen. Der als bester Schlussmann der Weltmeisterschaft ausgezeichnete Courtois wechselt zu Real Madrid. Dort erhält der 26-Jährige einen Sechsjahresvertrag und soll an diesem Donnerstag um 13:00 Uhr vorgestellt werden.