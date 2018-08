Philipp Max vor Wechsel ins Ausland?

Philipp Max war der zweibeste Assistgeber in der vergangenen Bundesliga-Saison

Philipp Max von Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat mit einer starken letzten Saison viele Begehrlichkeiten geweckt. Interesse am Linksverteidiger haben vor allem Klubs aus dem Ausland.

Das berichtet der "kicker". Demnach haben Premier-League-Aufsteiger FC Fulham, Real Sociedad aus der spanischen Primera División und der italienische Erstligist Sampdoria aus Genua Interesse an Max.

Als großes Hindernis entpuppte sich allerdings bisher die Vorstellungen bei der Ablösesumme. Der FCA fordert dem Bericht zufolge mindestens 15 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Senkrechtstarter.

Laut dem Fachblatt könnte mit dem nahenden Ende des Wechsel-Fensters (31. August) allerdings Bewegung in den Wechsel-Poker kommen. Ein Wechsel in die Premier League wird sich aufgrund des am Donnerstag (18:00 Uhr) schließenden Transfer-Fensters als äußerst schwierig erweisen.

Max hat bei den Fuggerstädtern noch einen Vertrag bis 2022. Zuletzt hatte der Linksfuß betont, in naher Zukunft international spielen zu wollen - eine Perspektive, die der FC Augsburg nicht bieten kann.

Sollte Max, mit dreizehn Assists zweitbester Vorlagengeber der Vorsaison, seine herausragenden Leistungen bestätigen können, ist ein Wechsel wohl spätestens im nächsten Jahr kaum zu verhindern.