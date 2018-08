5 Gründe für Transfer-Revolution in der Bundesliga

Die Bundesliga könnte von einer Transfer-Revolution profitieren

Fast einen Monat früher als in der Fußball-Bundesliga schließt am Donnerstag um 18:00 Uhr das Transferfenster der englischen Premier League. weltfussball nennt fünf Gründe, warum eine Transfer-Revolution auch für den BVB, den FC Bayern und Co. sinnvoll wäre.

1. Weniger Transfer-Theater

Wechsel-Querelen, die das Innenleben einer Mannschaft und die Außendarstellung schwer belasten, wie im letztjährigen Fall von Streik-Profi Ousmane Dembélé bei Borussia Dortmund, könnten mit einem verkürzten Transferfenster eingedämmt werden.

Der Flügelflitzer hatte seinen Transfer zum FC Barcelona 20 Tage nach dem Saisonauftakt des BVB im Supercup gegen Bayern erstreikt. In der Partie gegen den Rekordmeister stand der Franzose sogar noch 120 Minuten auf dem Platz. In Klub und Umfeld sorgte er durch sein Vorgehen für massive Spannungen.

Der damalige BVB-Keeper Roman Weidenfeller sprach rückblickend von einer "unglaublichen Unruhe, die von niemandem beruhigt werden konnte".

Der sportlichen Leitung blieb damals kaum noch Zeit, den Leistungsträger adäquat zu ersetzen. Der gerade erst neu installierte Trainer Peter Bosz musste wenige Monate später wieder seinen Hut nehmen. Insgesamt verlief die Saison für die Borussia mehr als chaotisch.

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht das Heft des Handelns bei einer verkürzten Transferperiode in der Hand der Vereine, "weil man bei einem abwanderungswilligen Spieler, der über die deutsche Frist hinaus nach Spanien will, klipp und klar sagen kann: Pass mal auf, mein Freund, wir können dich jetzt nicht mehr ersetzen, also bleibst du hier."

2. Mehr Planungssicherheit für die Trainer

"Nicht einmal die Spieler haben Klarheit. Jeder Trainer in der Liga würde zustimmen, das vor Saisonbeginn zu klären, um nicht Spieler in der Kabine sitzen zu haben, die schon zur Hälfte weg sind", plädierte der langjährige Arsenal-Teammanager Arsène Wenger einst für eine Verkürzung der Wechselperiode in der Premier League. Ausgerechnet nach Wengers Abschied von den Gunners wurde diese Reform nun umgesetzt.

Das Statement des Franzosen würden sicherlich auch viele Bundesliga-Trainer unterschreiben. Besonders im Falle eines einheitlich verkürzten Transferfensters in ganz Europa könnten die Coaches mit Beginn der neuen Spielzeit fest mit ihren Spielern planen.

Noch besteht in der Bundesliga aber die Gefahr, dass der Abgang eines Leistungsträgers nach Saisonstart die wochenlange Vorbereitung, in der das Spielsystem auf die Schlüsselspieler abgestimmt wurde, ad absurdum führt. Ein Unsicherheitsfaktor, der mit einer Transfer-Deadline vor dem Liga-Auftakt gebannt wäre.

3. Weniger Panikkäufe

Oft gesehen, selten erfolgreich: Viele Vereine neigen nach einem verpatzten Saisonstart zu sogenannten "Panikkäufen", um die Qualität im Spielerkader nochmals notdürftig zu erhöhen.

Mit einem früheren Transferstopp kämen die Klubmanager gar nicht erst in die Versuchung, sich auf dem Spieler-Basar in letzter Minute die Finger zu verbrennen - Felix Magath lässt grüßen.

Vielmehr sind die Vereinsoberen in ihren Transferaktivitäten von Anfang an darauf angewiesen, Weitsicht statt blindem Aktionismus walten zu lassen.

4. Mehr Identifikation für die Fans

Auch die Anhänger der Bundesliga-Klubs würden von einem kürzeren Transfersommer profitieren. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl spricht im Zusammenhang mit der jetzigen Regelung sogar vom "Betrug am Fan, der sich Ende Juli das Trikot eines Spielers kauft, der vielleicht Ende August für einen anderen Klub spielt."

Mit einer Reform der Wechselperiode bestünde zumindest die Hoffnung, dass in Zeiten immer astronomischer Transferausgaben und ansteigender Spieler-Fluktuation, die Vereinstreue und Konstanz im Profifußball wieder zunimmt.

5. Fokus auf das Sportliche

Auch der Fokus der Öffentlichkeit würde sich durch ein vorgezogenes Ende der Transferperiode verschieben: weg von der immer weiter brodelnden Gerüchteküche, hin zum sportlichen Geschehen.

Spielt beim derzeitigen Modell in den ersten Wochen einer jeden neuen Saison die Frage nach weitere Neuzugängen und/oder Abgängen die Hauptrolle, würden die Leistungen der Bundesligaprofis dann mehr gewürdigt. Ganz nach dem Motto "Entscheidend is' auf'm Platz" von BVB-Ikone Adi Preißler.

Falk Velten